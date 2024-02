Stangl: Pflege soll als Schwerarbeit anerkannt werden

Trotz körperlicher und psychischer Belastung und personeller Engpässe in der Branche sei es Pflegekräften aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich, mit 60 Jahren in Schwerarbeitspension zu gehen, kritisiert Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl.

Die meisten Pflegekräfte erfüllen die Voraussetzungen nicht, selbst wenn sie Nachtarbeit leisten. "Daher ist es dringend nötig, die Schwerarbeitsverordnung anzupassen und Pflege generell als Schwerarbeit anzuerkennen", fordert Stangl.

Zur Erreichung der für die Schwerarbeitspension erforderlichen Versicherungszeiten sollen zudem Schul- und Ausbildungszeiten in vollem Umfang als Versicherungszeit angerechnet werden, so Stangl. Sonst würden noch mehr Pflegekräfte in andere Berufe wechseln, warnt Stangl.

