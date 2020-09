Stadt Wels kämpft um Technische Universität

"Wir hätten viel bessere Voraussetzungen als Linz", sagte Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. In der Messestadt wäre vorgesehen, die Universität auf dem Gelände der alten Bahnpost in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof zu errichten. Der Bau des neuen Universitätsgebäudes werde laut Bürgermeister Andreas Rabl (FP) auch finanziell unterstützt: "Für die Stadt wäre es eine große Chance." Die Nähe zur Welser Fachhochschule, dem "landesweit größten Lieferanten von technischen Absolventen" (Rabl), erzeuge wertvolle Synergien. Liegenschaften stellt die Stadt auch für ein Studentenwohnheim und ein Forschungszentrum in Aussicht. Die Welser Politiker rühren die Werbetrommel. Lehner traf bereits mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) zusammen. Mit dem Landeshauptmann soll demnächst gesprochen werden. (fam)

