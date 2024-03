NR-Wahl: Holzleitner wird oberösterreichische SPÖ-Spitzenkandidatin

Als Nummer zwei folgt Michael Seemayer. Das Landesparteipräsidium hat die beiden am Montag auf Vorschlag von Landesparteichef Michael Lindner als Spitzenduo nominiert, teilte die Partei in einer Presseaussendung mit.

Die Kandidaturen müssen noch vom Landesparteivorstand offiziell beschlossen werden, das ist aber eine Formalität. Beide Kandidaten sitzen derzeit bereits auf einem Oberösterreich-Ticket im Nationalrat. Holzleitner dürfte wohl auch ein Platz auf der Bundesliste gewiss sein. 2019 zogen drei Kandidaten über die oberösterreichische Landesliste in den Nationalrat ein.

Michael Seemayer Bild: Erwin Wimmer

"Eva-Maria Holzleitner ist mit 30 Jahren die jüngste Spitzenkandidatin in der Geschichte der SPÖ Oberösterreich", so Lindner, sie stehe "für faire Lebenschancen - insbesondere für Frauen, etwa über die Schaffung von Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, wie sie besonders auch im ländlichen Oberösterreich so oft schmerzlich fehlen". Holzleitner formulierte "Gerechtigkeit" als Schwerpunktthema des Wahljahres - von der medizinischen Versorgung über die Bildung bis zur Lohngestaltung. Seemayer kritisierte vor allem, die "ÖVP-geführte Bundesregierung verschläft zu viel", etwa Maßnahmen gegen die Teuerung, hier könne die SPÖ Österreich zum Besseren verändern.

