Arbeitspflicht für Asylwerber: Oberösterreich arbeitet Modell aus

Aus der Möglichkeit für Asylwerber, gemeinnützige Tätigkeiten in Gemeinden zu verrichten, soll eine Verpflichtung werden: Diesem Vorstoß des oberösterreichischen Integrationslandesrats Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) hatten sich im September parteiübergreifend (VP, SP, FP) fünf weitere Integrationslandesräte angeschlossen.

Das Innenministerium prüfte das Vorhaben daraufhin auf Machbarkeit – was am Donnerstag auch bei der Flüchtlingsreferentenkonferenz in Wien besprochen wurde. Demnach spricht aus Sicht des Ministeriums schon derzeit rechtlich nichts dagegen, wenn die Länder Asylwerber zur Arbeit verpflichten und auch Sanktionen aussprechen – etwa eine Kürzung von Geld- und Sachleistungen, sollten die Betroffenen keine Dienste leisten wollen.

Hattmannsdorfer zeigt sich erfreut über das Ergebnis der Prüfung und kündigt an, ein entsprechendes Modell in Oberösterreich auszuarbeiten: "Wer Schutz und Hilfe in Anspruch nimmt, soll dafür einen gesellschaftlichen Beitrag leisten", sagt er. Zudem sei er überzeugt, dass gemeinnützige Arbeit zur besseren Akzeptanz und Integration beitrage.

Wien strikt dagegen

Scharf gegen eine Arbeitspflicht für Asylwerber spricht sich Wiens Integrationsstadtrat Peter Hacker (SP) aus. Eine solche Pflicht würde gegen die Menschenrechte verstoßen, sagt Hacker. Vorarlberg und Salzburg wollen die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit dagegen ebenfalls umsetzen.

In Oberösterreich lehnen die Grünen eine Arbeitspflicht scharf ab. Von "blankem Populismus" spricht Grünen-Abgeordnete Ines Vukajlovic. Besser wäre es, den regulären Arbeitsmarkt für Asylwerber zu öffnen und ihnen "nicht länger eine umfassende, sinnvolle und selbst gewählte Beschäftigung" zu verbieten, sagt sie. Zumal in vielen Branchen Arbeitskräfte dringend gesucht würden.

Das derzeitige Modell erlaubt Asylwerbern nur Hilfstätigkeiten (z. B. Rasenmähen) in den Gemeinden im Ausmaß von maximal 22 Stunden pro Monat. Für solche Hilfstätigkeiten erhalten Asylwerber einen Anerkennungsbeitrag in Höhe von drei bis fünf Euro pro Stunde.

