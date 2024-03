AK-Wahl: FSG bleibt trotz Minus klar Nummer eins, Blau überholt Schwarz

Bis in die späten Abendstunden wurde gestern in der Wahlzentrale in der Arbeiterkammer Linz noch gezählt. Heute Vormittag soll das Ergebnis der Arbeiterkammer-Wahl 2024 in Oberösterreich im Rahmen einer Pressekonferenz im Detail offiziell präsentiert werden.

Die wesentlichen Tendenzen zeichneten sich jedoch schon gestern im Lauf des Abends ab. Demnach blieb AK-Präsident Andreas Stangl bei seinem ersten Antreten als Spitzenkandidat der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) zwar unter dem 71-Prozent-Rekordergebnis seines Vorgängers Johann Kalliauer aus dem Jahr 2019. Dennoch verteidigte die FSG mit 66,2 Prozent eindeutig ihre Position als dominierende Kraft in der AK-Vollversammlung.

Hinter der FSG haben sich die Kräfte jedoch verschoben. Die Liste der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖAAB/FCG) musste Verluste hinnehmen (von 13,4 auf rund 11 Prozent) und büßte somit den zweiten Platz ein, der an die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) ging.

Für die Spitzenkandidatin der Liste ÖAAB/FCG, Cornelia Pöttinger, die im Wahlkampf stets mit dem Listenzweiten Franz Lumetsberger als Duo aufgetreten war, ist es nach 2019 schon die zweite schmerzhafte Niederlage als Listenerste.

Um rund fünf Prozentpunkte zulegen konnten hingegen erwartungsgemäß die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), die damit zur zweitstärksten Kraft in der Vollversammlung werden. Schon 2019 waren die FA mit 10,2 Prozent nur noch rund drei Prozentpunkte hinter der Liste ÖAAB/FCG. Bei der heurigen AK-Wahl haben sie rund 15 Prozent erreicht und damit, angeführt von ihrem Spitzenkandidaten Gerhard Knoll aus der voestalpine, die Liste der schwarzen Gewerkschafter überflügelt.

Die grünen Gewerkschafter der Liste AUGE/UG blieben im Vergleich zur AK-Wahl 2019 konstant bei ca. vier Prozent. Dahinter folgen die Liste der Parteifreien Interessenvertretung (PFG) mit 2,4 Prozent und der Gewerkschaftliche Linksblock (1,4 Prozent).

Insgesamt waren bei der AK-Wahl in Oberösterreich rund 570.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stimmberechtigt. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu 2019 gesunken – von 41 auf ca. 35 Prozent.

AK-Wahlen in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten

Vier AK-Wahlen haben neben der in Oberösterreich heuer bereits stattgefunden: In Kärnten konnte die FSG vergangene Woche ihr Rekordergebnis von 2019 (77,6 Prozent) nicht halten. Mit 69,3 Prozent bleibt man aber klar dominante Kraft. Zweiter wurden die Freiheitlichen Arbeitnehmer (18,6 Prozent) vor dem ÖAAB (5,2 Prozent).

In Tirol und Vorarlberg haben die Christgewerkschafter (FCG/ÖAAB) ihre ersten Plätze verteidigt, dabei aber leicht verloren. Verluste gab es auch für die jeweils zweitplatzierte FSG. Die Freiheitlichen konnten dazugewinnen. In Salzburg baute die FSG ihren ersten Platz aus (69 Prozent), während FCG/ÖAAB und Freiheitliche verloren.

