61,3 Prozent der Ukrainer in Oberösterreich arbeiten

Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine, mehr als sechs Millionen Menschen haben Zuflucht im Ausland gefunden. In Österreich befinden sich derzeit etwa 48.000 Ukrainer, dazu zählen sowohl Kinder und Ältere als auch jene im arbeitsfähigen Alter. "Mit Ende Dezember waren 17.235 Ukrainer in Österreich unselbstständig beschäftigt, vor Ausbruch des Krieges waren es 5363", sagte Minister Kocher. Somit haben in den vergangenen zwei Jahren etwa 12.000 ukrainische Flüchtlinge in Oberösterreich nicht nur Zuflucht, sondern auch Arbeit gefunden.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Besonders gut funktioniert hat die Integration in Oberösterreich. Das belegen Zahlen, die der zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) am Montag im AMS Linz präsentierte. Demnach sind drei von vier Ukrainern entweder in einem oberösterreichischen Betrieb oder einer Institution beschäftigt, oder sie sind beim AMS gemeldet. Mit Ausnahme jener, die beim AMS vorgemerkt sind, kommt man auf eine Beschäftigungsquote von 61,3 Prozent (zum Vergleich: Gesamtquote in OÖ beträgt 77,2 Prozent) Auch diese Quote liege "weit über dem Österreichschnitt", höher ist nur die Quote in Tirol mit 64,9 Prozent.

Das sei auf den Wintertourismus zurückzuführen, sagte Hattmannsdorfer. Strukturell lasse sich der heimische Arbeitsmarkt besser mit jenem in Niederösterreich oder der Steiermark vergleichen: "Diese Länder haben aber nur eine Beschäftigungsquote von unter 30 Prozent bei Ukrainern."

Erfolg dank "rascher Maßnahmen"

In Oberösterreich sind die meisten Ukrainer (608) in der Warenherstellung tätig, gefolgt von der Tourismus- (533) und Handelsbranche (knapp 400). Manche würden auch als Lehrer, Sozialbetreuer, Softwareentwickler oder Mediziner in Österreich arbeiten. 68 Prozent aller unselbstständig Beschäftigten sind Frauen.

Besonders im Vergleich zu anderen Nationalitäten kann sich die Zahl der berufstätigen Ukrainer in Österreich durchaus sehen lassen. Man habe nach Ausbruch des Krieges "rasch Maßnahmen ergriffen, um sie am österreichischen Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen", sagte Arbeitsminister Martin Kocher. Zunächst wurde eine "Beschäftigungsbewilligung" auf den Weg gebracht. Dadurch dauerten die Verfahren nur wenige Tage - nicht wie üblich mehrere Wochen. Zusätzlich wurden die Geflüchteten vom AMS in ihrer Muttersprache sowie auf Englisch beraten und Deutschkurse angeboten. Inzwischen haben die Ukrainer einen vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das sei "ausschlaggebend für die hohe Beschäftigungsquote", sagte Markus Litzlbauer, stv. Landesgeschäftsführer des AMS OÖ.

Auch der "konsequente Kurs der Bemühungspflicht" der Landesregierung habe zum Erfolg beigetragen, betonte der Integrationslandesrat. Oberösterreichs sei wegen der "Kombination aus umfassenden Angeboten und der verpflichtenden AMS-Vormerkung bzw. der Teilnahme an Jobbörsen" ein Vorzeigebeispiel.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel