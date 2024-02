Verpflichtung von Medizinstudenten wäre möglich

Zu dem Ergebnis kommt er in einem von der AK beauftragten Gutachten. Allerdings müssten bestimmte Grenzen eingehalten werden; so dürfen nur so viele Plätze "reserviert" werden, wie zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung nötig ist. Die Bindungsdauer darf nicht zu lange sein.

Ausgangspunkt war die Forderung von Kanzler Karl Nehammer, Medizinern nach dem Studium eine Zeit lang eine Berufspflicht aufzuerlegen. Das wäre laut Stöger unzulässig. Anders ist es mit einer "freiwilligen Verpflichtung", wenn Studienwerber sich im Gegenzug zum bevorzugten Zugang verpflichten, für eine gewisse Zeit im Gesundheitssystem zu arbeiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper