Verfahrensrichter empfehlen "Russland-U-Ausschuss"

Der Abschlussbericht der Verfahrensrichter zum Untersuchungsausschuss "zu rot-blauem Machtmissbrauch" kann mit einigen bemerkenswerten Erkenntnissen aufwarten. Im Zentrum steht dabei der Verdacht, dass der ehemalige Geheimdienstbeamte Egisto Ott jahrelang für Russland Spionage betrieben hat. Die Justiz hat Ott deshalb in Untersuchungshaft genommen.

Wegen der höchst sensiblen Vorwürfe wurde Ott unmittelbar vor dem Amtsantritt von Herbert Kickl (FP) als Innenminister 2017 vom Dienst im BVT suspendiert. Aus welchen Gründen diese Causa Kickl und dessen Kabinett "nicht ehestens bekannt geworden sein sollte, wurde nicht geklärt", hieß es im Bericht.

Dass überhaupt in Kickls gesamter Amtszeit die Affäre Ott keine "dienstliche Beachtung" fand, bezeichneten die Verfahrensrichter als "Auffälligkeit". Deren Fazit: "Zur Aufklärung wäre die von den Abgeordneten bereits ins Auge gefasste Einsetzung eines Russland-Untersuchungsausschusses zum Verdacht des Verkaufs von Staatsgeheimnissen wünschenswert." Andere Vorwürfe gegen Kickl, etwa jenen, er hätte als Minister über seine ehemalige Werbeagentur verbotene Gewinne erwirtschaftet, sah der Bericht als nicht erhärtet.

Benko im COFAG-Ausschuss

Im COFAG-Ausschuss schrieb Verfahrensrichterin Christa Edwards von einem "schalen Beigeschmack in der Gesamtschau" auf den Umgang des Finanzministeriums mit der Signa Gruppe von Rene Benko. Das gelte etwa dafür, dass eine Steuerschuld des mittlerweile insolventen Immobilienkonzerns im Zuge eines Ortswechsels von 50 auf 36 Millionen Euro reduziert wurde. In diesem Zusammenhang erwähnt wird auch ein Treffen von Benko mit Ex-Finanzgeneralsekretär Thomas Schmid und Ex-Sektionschef Eduard Müller in der Signa-Zentrale.

Edwards empfiehlt die Reaktivierung der Projektgruppe im Finanzressort, die sich mit Richtlinien zur Steuerprüfung von Superreichen auseinandersetzt.

Kritik gab es am Konstrukt der ausgelagerten COFAG. Beim Bezug von Förderungen sollen Unternehmen weder Boni noch Dividenden auszahlen dürfen. Die Konzerndatenbank sei rasch umzusetzen.

