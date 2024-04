Tursky ruft zur Wahl seines Ex-Parteikonkurrenten Anzengruber rauf

Florian Tursky kam in der Bürgermeister-Wahl am Sonntag nur auf Platz fünf.

Für Punkt 12 Uhr lud Florian Tursky am Montag kurzfristig zur "persönlichen Erklärung" in die VP-Landesparteizentrale in Innsbruck. Und weil dieser Wortlaut oft Chiffre für einen politischen Rückzug ist, war die Aufmerksamkeit groß.

Es kam anders: Der frühere VP-Digitalisierungsstaatssekretär, der sich erfolglos darum bemüht hatte, für das VP-Bündnis "Neues Innsbruck" den Bürgermeister-Sessel zu erobern, gab bekannt, dass er trotz des "schmerzlichen Ergebnisses in der Innsbrucker Kommunalpolitik bleiben" wolle.

Wie berichtet, erreichte Turskys VP-Liste am Sonntag nur 10,2 Prozent, er selbst kam in der Bürgermeister-Direktwahl mit 10,4 Prozent nur auf Platz fünf. Er werde aber weiter "ganz für Innsbruck da sein", sagte Tursky und erhob Anspruch auf den Stadtratsposten, der seiner Fraktion laut Stadtstatut zusteht.

Für die Bürgermeister-Stichwahl, in der am 28. April Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) gegen Johannes Anzengruber (JA) antreten wird, gab Tursky eine klare Empfehlung für Anzengruber ab. "Mit einem alten Bürgermeister kann ein neues Innsbruck nicht möglich sein", sagte Tursky.

Auf die Frage, ob Anzengruber für das VP-Bündnis der bessere Kandidat gewesen wäre, wollte Tursky nicht eingehen: "Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Vergangenheitsbewältigung", sagte er. "Es hat sich eben so entwickelt."

Willi: Chancen "fifty-fifty"

Tursky war der Grund, warum sich der damalige VP-Vizebürgermeister Anzengruber im Vorjahr mit der ÖVP überworfen hatte. Anzengruber war massiv darüber verärgert, dass ihm Tursky als Spitzenkandidat und VP-Stadtparteichef vor die Nase gesetzt wurde, gründete seine eigene Liste JA und wurde daraufhin von der ÖVP ausgeschlossen.

Eine Wahlempfehlung für Anzengruber kam am Montag auch vom Tiroler VP-Wirtschaftsbund.

Die beiden Stichwahlkonkurrenten selbst – Willi und Anzengruber – sehen unterdessen alles offen für die Stichwahl. Willi schätzte seine Chancen auf eine Wiederwahl gestern "fifty-fifty" ein und attestierte Anzengruber, er sei jedenfalls ein "schwierigerer Gegner", als es FP-Bürgermeisterkandidat Markus Lassenberger gewesen wäre.

Vorerst keine FP-Empfehlung

Lassenberger gab vorerst keine Wahlempfehlung ab. Dazu müsse sich Anzengruber zuerst „deklarieren“ und einer allfälligen Mitte-links-Koalition von Grünen, SPÖ und Liste Anzengruber abschwören.

Präferenzen für eine solche Koalition zeigte gestern Grünen-Chef Willi. Immerhin käme diese Konstellation im Innsbrucker Gemeinderat auf eine Mehrheit von 22 von 40 Mandaten und würde fünf von sieben Stadtsenatsmitgliedern stellen. Entscheiden werden soll die Koalitionsfrage aber erst nach der Stichwahl, sagte Willi. Darin ist er einig mit Anzengruber, der sich gestern in Koalitionsfragen gar nicht in die Karten schauen ließ und nur sagte: „Wir werden mit jedem reden, der konstruktiv für die Sache einsteht und für die Innsbrucker arbeiten will.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper