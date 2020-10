Strache hofft bei Wien-Wahl auf Zweistelligkeit

Nachdem er selbst seine Stimme per Briefwahl abgegeben hatte, warnte er einmal mehr vor dem politischen Islam und wetterte gegen die "katastrophalen" Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Er hofft auf ein zweistelliges Ergebnis für seine Liste, also für eine "starke rot-weiß-rote Koalition", wie er sagte.

Video: Strache wählte und hofft auf Zweistelligkeit

"Wir haben mit einem Minimalbudget den Wahlkampf möglich gemacht", versicherte der Ex-FPÖ-Chef und betonte, dass er nur mehrere hunderttausend Euro zur Verfügung hatte, während andere Parteien ein Vielfaches davon ausgegeben hätten. Trotz des vergleichbar kleinen Budgets seien Erfolge sichtbar. "Bei uns haben die Menschen gespürt, bei uns ist eine Bürgerbewegung da, die für die Rechte der Bürger eintritt", sagte er.

Währenddessen versuchten Anhänger der Partei Links seinen Auftritt mit Rufen und kleinen Plakaten zu stören. Darauf war zu lesen "HC in Häfn, Links ins Rathaus". Straches Kommentar: "Die Art und Weise, wie sie sich darstellen, ist genau das, was Kommunisten ausmacht." Er bezeichnete die Demonstranten als "Gesinnungsterroristen", die politische Gegner am liebsten einsperren würden. Kurz darauf wurde die kleine Demonstration durch die Polizei aufgelöst.

Danach teilte Strache gegen die amtierende Wiener Stadtregierung aus, die dem radikal politischen Islam den roten Teppich ausrollen würde. Sein Rat an Abdelati Krimi - den Kandidaten der Grünen, der unlängst in einem arabischsprachigen Interview das österreichische Eherecht kritisiert hat - sei zudem klar: "Da wird er noch zu lernen haben, dass das österreichische Recht vor der Scharia steht", sagte Strache.

Sich selbst sieht Strache als Teil der 1848er-Freiheitsbewegung. Deshalb kritisiere er die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Heute werden Grundrechte und Freiheitsrechte mit Füßen getreten", sagte er. Aus diesem Grund unterschrieb er im Anschluss seiner Rede auch das Volksbegehren "Wiedergutmachung der COVID-19-Maßnahmen". Darin wird unter anderem gefordert, dass alle Gesetze im Zusammenhang mit dem Coronavirus zurückgenommen und Strafen aufgehoben bzw. zurückgezahlt werden.

Abschließend formulierte Strache noch sein Wahlziel: "Ich bin davon überzeugt, wir werden in den Wiener Landtag einziehen." Er rechne mit einem zweistelligen Ergebnis, "damit eine starke rot-weiß-rote Koalition gegen die rot-grüne Allmacht" entstehen könne. Laut den Umfragen ist ein Einzug Straches zwar möglich, aber keineswegs fix.

