Mückstein soll vor Rücktritt stehen

Am Wochenende soll es zu einer Veränderung in der türkis-grünen Regierung kommen. "Mückstein steht unmittelbar vor dem Aus", titelt krone.at am Donnerstagmorgen, und verweist auf "gut informierte Kreise".

Angeblich soll bereits ein Nachfolger gefunden worden sein. Johannes Rauch, aktuell Vorarlberger Verkehrs- und Umweltlandesrat, soll dem Wiener Arzt nachfolgen. Offizielle Bestätigung gab es dafür keine, Dementis aber ebenso nicht.

Im Büro von Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler wollte man die Gerüchte auf APA-Anfrage nicht kommentieren, im Gesundheitsministerium war am Dienstagvormittag vorerst keine Stellungnahme zu erhalten.

Der Vorarlberger Landesrat Rauch soll laut "Krone" vom Ruf aus Wien nicht sonderlich begeistert gewesen sein, soll sich nach einer Bedenkzeit dann aber doch gebeugt und als Freundschaftsdienst an Kogler zugesagt haben. Auf APA-Anfrage gab man sich bei den Vorarlberger Grünen Spitzen zugeknöpft, Dementi gab es aber keines.

Grund für den Schritt Mücksteins soll laut "Österreich" sein, dass er über die türkis-grünen Entscheidungen der letzten Wochen in Zusammenhang mit der Corona-Krise "sehr unglücklich" gewesen sein soll. Vor allem die komplette Öffnung am 5. März wollte er demnach nicht mittragen.

Im April 2021 hat Mückstein das Amt des oberösterreichischen Grünen Rudi Anschober übernommen. Anschober war nach 13 Monaten Pandemie aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

