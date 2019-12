SPÖ verordnet sich nach stundenlanger Krisensitzung wieder Geschlossenheit

Der Aufstand fand nicht statt, den Emotionen wurde dennoch freier Lauf gelassen: Am Montag tagten Präsidium und Vorstand der SPÖ, um das umstrittene Sparpaket inklusive der geplanten Kündigungen von Mitarbeitern zu beschließen.

Bereits am Wochenende hatten die roten Landesfürsten als Devise ausgegeben, dass es keine Personaldiskussionen um SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ihren Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch geben werde.

Der niederösterreichische SP-Landeschef Franz Schnabl, der vor eineinhalb Wochen an der versuchten Demontage Rendi-Wagners maßgeblich mitgewirkt hatte, schwänzte die Präsidiumssitzung um zehn Uhr. Erst als zu Mittag der rund 70-köpfige Vorstand zusammentrat, kam Schnabl. Er kam eskortiert von Klubvize Andreas Kollross, der am deutlichsten Rendi-Wagners Rücktritt gefordert hatte.

Die einflussreiche Wiener SPÖ machte Rendi-Wagner die Mauer. "Sie ist die Richtige an der Spitze", sagte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures vor der Sitzung. Bürgermeister Michael Ludwig attestierte der SP-Chefin "ein großes Standvermögen".

"Die öffentliche Selbstbeschäftigung hat zu einer öffentlichen Selbstbeschädigung geführt", mahnte Rendi-Wagner. Die Partei müsse finanziell genesen und sich dann inhaltlich erneuern.

Die notwendigen Kündigungen waren das dominierende Thema im SP-Parteivorstand. Die Art und Weise, wie die Einsparungsmaßnahmen verkündet wurden, wurde durchaus emotional und überaus ausführlich besprochen. Dabei habe es auch deutliche Kritik an Rendi-Wagner und ihrem Bundesgeschäftsführer gegeben.

"Aber zu keinem Zeitpunkt wurden die beiden in ihrer Position in Frage gestellt", sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger im Anschluss. Emotional, aber keine Personaldiskussion – so beschrieb auch Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer die Stimmung. Kritik habe es unter anderem am Informationsfluss gegeben.

"Wenn man so einen harten Sparkurs mittragen soll, dann will man zumindest ausführlich darüber informiert sein", so Luger. Dass so mancher aus den Medien von den geplanten Kündigungen erfahren habe, wäre "nicht notwendig gewesen". Insgesamt soll derzeit mit 23 Mitarbeitern über Kündigungen gesprochen werden. Die Beraterverträge sollen bis Jahresmitte gelöst werden.

Dass ein Sparkurs nach den Einbußen bei der Parteienförderung unumgänglich ist, sei allen Sitzungsteilnehmern bewusst gewesen. Eine Arbeitsgruppe soll klären, ob die Einführung einer Solidarabgabe oder Änderungen bei der Parteisteuer möglich seien.

Fast fünf Stunden dauerte die Vorstandssitzung. Sechs Personen stimmten letztlich dem Sparkurs nicht zu. Vor allem die Parteijugend, die von den Kürzungen stark betroffen ist, war gegen das Paket. Insgesamt verordnete sich die Partei mehr Geschlossenheit. "Denn wenn wir so weitertun, ist das ein Suizid auf Raten", sagte ein SP-Grande. (eiba/gana)

Das SPÖ-Paket

Der Schuldenstand der SPÖ beläuft sich auf 14,9 Millionen Euro. Aufgrund des schwachen Abschneidens der SPÖ bei der Nationalratswahl verlieren die Roten zudem knapp drei Millionen Euro an Parteienförderung.

Der SP-Vorstand beschloss gestern ein umfassendes Sparpaket, um die Partei zu sanieren. SP-Finanzreferent Christoph Matznetter gab sich zuversichtlich: Er geht davon aus, dass die Partei 2025 schuldenfrei sein werde.

Die Einsparungen sind vielfältig. Zuerst werden die Sachkosten reduziert und die drei Dienstwagen verkauft. Vor zwei Wochen kündigte die Parteispitze an, dass sie von den 102 Mitarbeitern 27 beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung anmelden werde. Mittlerweile haben mehrere Landesorganisationen erklärt, dass sie betroffene Mitarbeiter aufnehmen würden.

Von den sieben Beraterverträgen hat die SPÖ drei gekündigt, die übrigen können aufgrund der Kündigungsfristen erst Mitte 2020 beendet werden. Besonders umstritten sind die Verträge mit Nedeljko Bilalic sowie der Leykam Medien AG in Höhe von 24.000 Euro brutto im Monat.

