Schlampigkeitsfehler: Budgetbeschluss auf heute verschoben

Wegen eines Schlampigkeitsfehlers musste die für Donnerstagabend geplante Abstimmung im Nationalrat über das Bundesbudget auf heute, Freitag, verschoben werden. Denn nachdem im türkis-grünen Gesetzesantrag die Wortfolge "in Millionen Euro" vergessen worden war, wären statt Milliardenbeträgen nur einige zehntausend als Budgetzahlen beschlossen worden.

Video: Ein Schlampigkeitsfehler beim Bundesbudget ließ im Parlament die Wogen hoch gehen.

Eigentlich war schon alles für das ohnehin umstrittene Budget, das aufgrund der Coronakrise unrealistische Zahlen enthält, angerichtet gewesen. Drei Tage hatten die Abgeordneten hitzig über die einzelnen Kapitel debattiert.

Dann hatte gestern Abend aber SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer seinen großen Auftritt. Er machte die Koalition süffisant auf den Zahlenfehler aufmerksam und bot an, das ganze noch auszubessern, allerdings erst am Freitag. Die Folge war eine für die Hofburg eher ungewöhnliche Fußballplatz-Stimmung, in der sich die Opposition am Lapsus der Koalition ergötzte.

Nach einer Präsidialkonferenz ergaben sich ÖVP und Grüne in ihr Schicksal, auch wenn laut ÖVP-Klubchef August Wöginger dieser "Formfehler" auch noch am Donnerstagabend korrigierbar gewesen wäre. Die Sitzung wurde abgebrochen, heute früh wird über die "Behebung von Widersprüchen" abgestimmt, dann kann das "Bundesfinanzgesetz" abgesegnet werden – mit den korrekten Zahlen (rund 102 Milliarden Euro Auszahlungen und knapp 82 Milliarden Einzahlungen statt 102.389 und 81.790 Euro). Kurz danach wird Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) auch wissen, dass er im Amt bleiben darf. Der am Donnerstag von der FPÖ eingebrachte Misstrauensantrag wurde zwar von Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried unterstützt, doch ist davon auszugehen, dass ÖVP und Grüne heute dagegen stimmen werden.

Schon vor der Panne hatte die Opposition am Donnerstag geschäumt. Anlass war ein in der Nacht an die Fraktionen übermittelter Abänderungsantrag von Blümel, mit dem die Covid-19-Auswirkungen besser berücksichtigt werden sollten. Konkret wurde aber nur die bestehende Überschreitungsermächtigung in Höhe von 28 Milliarden Euro auf vier Budgetrubriken aufgeteilt.