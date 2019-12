Rote Granden machen Rendi-Wagner vor dem Parteivorstand die Mauer

Vor rund zehn Tagen kochten Rücktrittsgerüchte rund um SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hoch, die Partei machte 48 Stunden lang einen ziemlich chaotischen Eindruck. Burgenlands SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wollte diesen beiden Tagen in der gestrigen ORF-Pressestunde keine zu große Bedeutung beimessen: Es sei ein „Schauspiel“ gewesen, „wo sich der eine oder andere überschätzt hat“, sagte Doskozil – eine Spitze gegen den niederösterreichischen SP-Landeschef Franz Schnabl, der mit kritischen Aussagen über Rendi-Wagner die Debatte ausgelöst hatte.

Bei der heutigen Parteivorstandssitzung der SPÖ soll es kein Aufflammen der Diskussionen um Rendi-Wagner geben. Am Wochenende haben ihr rote Granden Schützenhilfe geleistet. So betonte Kärntens SP-Landeshauptmann Peter Kaiser, dass Rendi-Wagner auf ihn „zählen“ könne. Die SPÖ brauche jetzt keine Personaldiskussion.

> Video: Hans Peter Doskozil (SPÖ) äußerte sich in der ORF-"Pressestunde" zur Situation seiner Partei

Ähnlich argumentierte auch Doskozil: Die SPÖ müsse strukturelle und inhaltliche Probleme lösen. Nur beim Personal anzusetzen würde „höchstwahrscheinlich die Negativspirale für die Partei weitertreiben“. Man sollte auch nicht versuchen, die Probleme „mit einer Regierungsbeteiligung zuzudecken“, so Doskozil. Zu erwarten, dass eine neue Bundesführung kommt und „alles zudeckt, das wird nicht funktioniere“, sagte der burgenländische Landeshauptmann. Doskozil betonte abermals, dass er nicht in die Bundespolitik gehen werde: „Mein Platz ist im Burgenland. Ich kandidiere jetzt im Burgenland und wechsle nicht nach Wien.“

Ob Rendi-Wagner – wie sie selbst dieses Wochenende ankündigte – 2021 wieder als SP-Chefin kandidieren solle, wollte Doskozil nicht kommentieren. Erst gelte es, den Neupositionierungs-Prozess einzuleiten und umzusetzen. Dann müsse sie sich „selbst hinterfragen“, so Doskozil. Beim heutigen Parteivorstand werden Personalfragen kein Thema sein, kündigte Doskozil an. Das betreffe auch den heftig in die Kritik geratenen Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, den Doskozil als „richtigen Mann“ für den Konsolidierungskurs der Partei bezeichnete. Dass der Kärntner Landeshauptmann Kaiser Deutsch in Frage gestellt habe, wischte Doskozil weg: Aus dem Burgenland und aus Wien habe Deutsch Rückendeckung.

Dringende finanzielle Sanierung

Beim SPÖ-Vorstand soll heute das Budget beschlossen werden. Die finanzielle Sanierung sei dringend geboten, so Doskozil. Parallel dazu brauche es auch eine Neupositionierung, „vernünftig und mit Hausverstand“. Doskozil sieht die SPÖ bei den Themen Mindestlohn und Pflege links, bei der Migration brauche man eine „rechtsstaatliche“ Linie. Auch strukturell sei der Reformbedarf offensichtlich. An den jüngsten Ereignissen – etwa bei den 27 Kündigungen in der SP-Zentrale – habe man „das Nicht-Funktionieren unseres Parteiapparates“ gesehen, so Doskozil.

Kritik an Gusenbauer und Hoscher

Mit einigen Vertretern seiner Partei ging Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil gestern hart ins Gericht, nämlich mit Ex-Parteichef und -Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und mit dem früheren Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher. Hoscher verdiene „wie ein Großmogul“, kritisierte Doskozil. Die SPÖ sollte sich von Wirtschaftsvertretern „trennen, die glauben, die Sozialdemokratie zu vertreten und nicht mehr wissen, wie es den Menschen geht“, so Doskozil. Das sei zwar nicht die Forderung, die beiden Genannten aus der SPÖ auszuschließen. Diese sollten sich jedoch „hinterfragen“, so Doskozil. Auch die Parteispitze müsse hier klar Position beziehen.

Doskozil hat sich auch eindeutig gegen eine Regierungsbeteiligung der SPÖ gestellt. Er sei auch gegen eine Unterstützung einer VP-Minderheitsregierung.

Generell gibt es in der SPÖ keine große Lust, in eine Koalition mit der ÖVP zu gehen. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian soll dem Vernehmen nach einer der wenigen sein, denen diese Variante gefällt. Gerüchten zufolge spekuliere er in diesem Fall mit dem Amt des Vizekanzlers.