Rendi-Wagners Mitgliederbefragung wird zum hochriskanten Unterfangen

Personen, die am Freitag an der denkwürdigen SP-Vorstandssitzung teilgenommen haben, sind auch in der Nachbetrachtung noch immer über die Vorgänge erstaunt. SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte den Anwesenden kundgetan, dass sie die Mitgliederbefragung über den Erneuerungsprozess der SPÖ auch gleich für die Vertrauensfrage nützen will.

"Mein Eindruck war, dass sie in dieser Sitzung ihre letzten Alliierten verloren hat", berichtet ein Teilnehmer. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die gewichtigen Landeschefs Michael Ludwig (Wien), Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Peter Kaiser (Kärnten) sollen eher fassungslos reagiert haben – auch wenn sie Rendi-Wagner am Wochenende offiziell die Mauer machten. Versuche, die Parteichefin umzustimmen, endeten ergebnislos, in der Sitzungspause verkündete sie ihre Entscheidung.

Letztlich erhielt sie von den 26 anwesenden stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern eine knappe Mehrheit. Dem Vernehmen nach sollen einige früher gegangen sein, um nicht abstimmen zu müssen.

Die SPÖ hat bisher mit dem Instrument der Mitgliederbefragung kaum positive Erfahrungen gemacht. Die letzte große SP-interne Umfrage fand 2018 unter Parteichef Christian Kern statt. Dieser rühmte das Ergebnis als Prozess der innerparteilichen Demokratisierung: 86 Prozent der Mitglieder seien für ein neues Programm, 72 Prozent für die Organisationsreform. Nur hatten die Zahlen bei genauerer Betrachtung einen Makel: Von den insgesamt 169.208 SP-Mitgliedern nahmen nur rund 22 Prozent an der Umfrage teil. An der SP-Umfrage zu CETA beteiligten sich gar nur 14.000 SP-Mitglieder.

OÖN-TV Talk zur Vertrauensfrage von Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht in die Offensive und lässt die Parteibasis entscheiden, ob sie an der Spitze der Sozialdemokratie bleiben soll. OÖN-Politikchef Wolfgang Braun erklärt, wie dieser Schritt zu deuten ist.

Ob die Partei für Rendi-Wagner laufen wird, ist fraglich. Vor allem in Wien soll man wenig erfreut darüber sein, dass sie im Wahljahr indirekt eine Personaldebatte eröffnet. Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer relativiert: "Die Befragung ist eine Geschmackssache. Nach außen hin wirkt sie gescheit, nach innen wird sie nicht nur positiv aufgenommen."

Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer der SPÖ, ist mit Blick auf das Burgenland hingegen zuversichtlich. Dort wurde eine regionale SP-Mitgliederbefragung mit Hausbesuchen kombiniert, der Rücklauf lag bei 54 Prozent.

Er habe jedenfalls am Wochenende ein sehr positives Echo erhalten, sagt Deutsch. Er war einer der wenigen, der schon seit Tagen eingeweiht war. Deutsch versteht Rendi-Wagners Schritt: "In der Partei herrscht scheinbar Ruhe. Doch seitdem Rendi-Wagner Vorsitzende wurde, wurden immer wieder Versuche unternommen, sie infrage zu stellen. Daher ist es gut, sie jetzt mit einem starken Mitgliedervotum auszustatten."

Ende November war ein Putschversuch gescheitert. Zuletzt gab es Befürchtungen, dass Rendi-Wagner am 1. Mai auf dem Rathausplatz ein Pfeifkonzert erwarten könnte. Dass es in der Partei Intriganten gibt, hat die SP-Chefin selbst angesprochen.

Die Mitgliederbefragung, die zwischen 4. März und 2. April stattfindet, ist jedenfalls ein hochriskantes Unterfangen. Bisher baut Rendi-Wagner auf ihrem Parteitagsergebnis mit mehr als respektablen 97,8 Prozent im Jahr 2018 auf. Eine geringe Beteiligung der Basis würde sie schwächen. "Wenn es schiefgeht, ist sie weg, und die Partei muss wieder unvorbereitet einen Vorsitzenden finden", raunt ein SP-Vorstand.

Video: AK-Präsidentin Anderl stellt sich hinter Rendi-Wagner

Annette Gantner