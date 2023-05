Rendi-Wagner nimmt nicht an SPÖ-Parteitag in Linz teil

Das kündigt die scheidende Parteichefin in einem am Sonntag veröffentlichten Interview an. Ob sie das Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler via Stream verfolgen wird, hat sie noch nicht entschieden: "Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat."

Begründet wird ihre Absenz damit, dass der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen soll. Eine Wahlempfehlung wird Rendi-Wagner nicht abgeben: "Wer immer gewinnt, dem gratuliere ich schon heute und wünsche ihm alles Gute."

Eine berufliche Pause will Rendi-Wagner nicht einlegen. Für eine interessante Aufgabe im medizinischen Bereich sei sie jedenfalls offen: "Für eine Auszeit weniger." Überlegt wird von der scheidenden Parteivorsitzenden, ein Buch zu verfassen, Arbeitstitel "Diagnose". Was Rendi-Wagner an der Politik nicht vermissen wird? – "Die Heuchelei".

