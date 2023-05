Doskozils raue Stimme: "Kann man so einen Wahlkampf bestreiten?"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will Chef der SPÖ werden. Die Mitgliederbefragung hat der 52-Jährige knapp für sich entschieden, kommende Woche tritt er beim Parteitag in Linz gegen Andreas Babler an.

Doskozil zeigt sich optimistisch, erneut als Sieger hervorzugehen und auch die nächste Nationalratswahl mit der SPÖ zu gewinnen. Ihm wird enormes Selbstbewusstsein nachgesagt – seine raue Stimme scheint für ihn kein Hindernis zu sein. Aus seiner Erkrankung macht er kein Geheimnis: Sein Kehlkopf verknöchert. Er hat bereits mehrere Operationen hinter sich, der letzte Eingriff war im vergangenen Oktober in Leipzig vorgenommen worden. Schon davor versicherte Doskozil: "Mein Ziel ist, dass ich am 17. November die Budgetrede halte."

Untergriffige Bemerkungen

Seine Kritiker - vor allem auch in der eigenen Partei - sehen die Stimmprobleme als Handicap. Sie bezweifeln, dass ein monatelanger Wahlkampf, mit zahlreichen Interviews, TV-Konfrontationen und Wahlversammlungen, mit der Kehlkopferkrankung durchzuführen sei. Bei einer Präsidiumssitzung der SPÖ im März hatte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gegen Doskozils Stimme gestichelt. "Wie war das jetzt? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden", soll Ludwig immer wieder bei Wortmeldungen von Doskozil gefragt haben. Auch die Aussage gegen Doskozil, dass man in der "Politik eine starke Stimme" brauche, soll von Ludwig stammen.

Doskozil kontert Kritikern

Wenige Tage, bevor sich Doskozil der "Kampfabstimmung" gegen Babler stellt, sprach ihn Armin Wolf in der "Zeit im Bild 2" auf die Aussagen der Kritiker an. Doskozil hatte prompt eine Antwort parat. "Ich habe bereits eine Wahl gewonnen mit dieser Stimme", sagte er. (Im Jahr 2020 hatte er im Burgenland die absolute Mehrheit zurückerobert, Anm.) "Dazu kommt, dass ich in den vergangenen Wochen in fast jedem Bundesland war und Wahlveranstaltungen absolvieren konnte." Er könne selbst einschätzen, ob er der Situation gewachsen sei. "Zurufe von außen brauche ich in dieser Frage sicherlich nicht", sagte Doskozil im "ZiB2"-Interview.

"ZiB"-Interview: Ab der fünften Minute spricht Doskozil über seine Stimme

So "gemütlich" wie im Burgenland würde es im Bund für den mit einer Deutschen verheirateten Vater von zwei Kindern aus einer früheren Ehe nicht werden, sollte er den SPÖ-Vorsitz am Parteitag erklimmen. Neben der Befriedung der eigenen Partei würde es auch noch gelten, den Wähler zu überzeugen. Dass Umfragen nahe legen, mit ihm an der Spitze am besten in andere Wähler-Lager wirken zu können, war möglicherweise sein entscheidendes Atout bei der Befragung. Seine Stimmprobleme haben die eigene Basis offenkundig nicht gestört.

