Personalmangel: Ärztekammer will Gipfel mit Rauch

"Monatelange Wartezeiten auf Operationen, überfüllte Ambulanzen, Spitalspersonal am Limit – die Politik kann und darf all das den Menschen in diesem Land nicht mehr länger zumuten", sagte ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer. Vorrangig sei der Punkt der Patientensteuerung anzugehen. Mayer kritisierte auch "die völlige Wahlfreiheit der Patienten, welchen Punkt des Gesundheitssystems sie anlaufen". Das führe dazu, dass "die knappen Spitalsressourcen ineffizient eingesetzt, teilweise völlig vergeudet werden". Nach Mayers Vorstellungen dürfe der Weg von erkrankten Personen nicht zwingend wie bisher oft in eine Spitalsambulanz führen.

Zudem sei es dringend nötig, dass Ärztinnen und Ärzte im Spital weiter von nicht-medizinischen Arbeiten wie Dokumentation und von weiterer Bürokratie entlastet würden.

Nicht eine "Wundermaßnahme"

Der Personalmangel, der Ende vergangene Woche medial aus Spitälern in Tirol und der Steiermark berichtet worden sei, sei "keine neue Herausforderung", sagte Gesundheitsminister Rauch am Montag. "Da reicht nicht eine Wundermaßnahme, die gibt’s nämlich nicht, sondern ein ganzes Bündel. Da sind wir auf allen Ebenen dran und die Gesundheitsreform, die jetzt aktuellerweise in Verhandlung ist im Zuge des Finanzausgleichs, ist ebenfalls ein Baustein dazu", versicherte Rauch.

