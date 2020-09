Nationalrat: Abgeordnete hinter Plexiglas

Einfinden werden sich die Abgeordneten im Plenarsaal wieder in der alten Sitzordnung wie vor Corona, allerdings nun durch Plexiglasscheiben getrennt. Ein neuerlicher Covid-19-Fall in den Reihen der ÖVP, der bisher dritte, dürfte daran nichts ändern. Laut Medienberichten wurde der Abgeordnete Martin Engelberg positiv getestet. Er befindet sich nun – ebenso wie seine Ehefrau Danielle Spera, die Leiterin des jüdischen Museums Wien – in Quarantäne.

Ob und wie viele Corona-Fälle es über den Sommer in den Reihen der Nationalrats- und Bundesratsmandatare gegeben hat, ist der Parlamentsdirektion übrigens nicht bekannt. Es gebe keine zwingende Meldeverpflichtung für die Fraktionen, so ein Sprecher des Parlaments. Es sei dies Sache der Gesundheitsbehörden.