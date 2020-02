Ministerin Zadic fordert mehr Mittel für die Justiz

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nutzt die in diesen Tagen entflammte Debatte rund um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), um die Forderung nach mehr Mitteln für die Justiz zu untermauern. Nur so könne man die Verfahren in guter Qualität beschleunigen.

Mitte der Woche waren Angriffe von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gegen die WKStA – vorgebracht in einem ursprünglich vertraulichen Gespräch mit Journalisten – publik geworden. Kurz sah im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der Casinos-Affäre in der WKStA rote Netzwerke an der Arbeit, die gegen ÖVP-Vertreter (unter anderem Ex-Finanzminister Hartwig Löger) ermitteln.

Unter Staatsanwälten und Richtern lösten diese Aussagen Empörung aus. Kurz lud daraufhin zu einer Aussprache, die nun am Montag mit Vertretern der Staatsanwälte, Kurz, Justizministerin Zadic und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (VP) stattfinden soll. Dort soll nicht nur über das "aktuelle Thema", sondern auch über die (schon im Regierungsprogramm angeführte) Stärkung der Korruptionsbekämpfung und Unabhängigkeit der Ermittlungstätigkeit gesprochen werden, ebenso über ausreichende Budgetmittel für die Strafverfolgung.

Gutes Zeugnis für WKStA

Darüber, wie lange Verfahren bei der WKStA aktuell dauern, findet man Richtwerte in einem Revisionsbericht der Oberstaatsanwaltschaft. Dieser behandelte die Jahre 2014 bis Oktober 2017 – also noch vor den Casinos-Ermittlungen. Demnach waren am 1. Oktober 2017 von 272 Verfahren 188 (also 69 Prozent) länger als ein Jahr anhängig, 74 davon bereits länger als drei Jahre. Die Gründe dafür lagen vor allem an Faktoren, die nicht direkt im Einflussbereich der WKStA lagen. Der WKStA selbst wurde in dem Bericht ein sehr gutes Zeugnis ("ausgezeichnet, teilweise sehr gut") ausgestellt.

WKStA-Leiterin Ilse Vrabl-Sanda selbst hat schon im April des Vorjahres die nach der BVT-Affäre eingeführte verschärfte Berichts-pflicht als verzögernd kritisiert. Rund 45 Prozent der Verfahren waren laut der damals erhobenen (bisher letzten) Statistik der WKStA berichtspflichtig – und die Fachaufsicht (das sind Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium) brauchte oft lange (in 14 Prozent der Fälle über ein Jahr) für die Bearbeitung.

