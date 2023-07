Migration: Kanzler verteidigt Gipfel mit Orban

Nehammer musste davor das Treffen gegen die Kritik von Amnesty International und asylkoordination österreich verteidigen.

Die NGOs werfen Orban und Vucic Menschenrechtsverletzungen vor. Außerdem habe Serbien im ersten Halbjahr 800 Asylanträge registriert und Ungarn nur 22, während in Österreich im gleichen Zeitraum vorwiegend über die beiden Länder 24.000 Schutzsuchende gelandet seien. Dass Österreich dennoch Steuergeld und Polizisten in diese Länder schicke, sei absurd.

Belgrader Ergebnisse

"Wer seine Grenzen schützt, muss unterstützt werden", verteidigte Nehammer die Allianz. Nach dem Treffen in Belgrad habe Serbien die Visafreiheit für Bürger aus Indien und Tunesien beendet, womit der massive Anstieg an Asylanträgen in Österreich aus diesen beiden Ländern deutlich zurückgegangen sei. "Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte der Kanzler.

Innenminister Gerhard Karner (VP) verwies auf die "enge, unbürokratische und erfolgreiche" polizeiliche Zusammenarbeit mit Ungarn und Serbien im Vorgehen gegen Schlepperbanden. Schwerpunkt des heutigen Gipfels sei die Stärkung des Grenzschutzes und die Verbesserung von operativen Maßnahmen. Beim grünen Koalitionspartner herrschte dazu Skepsis. Deren außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic rechnet mit "radikalen, nicht umsetzbaren Forderungen", die Österreich in der EU weiter isolieren.

