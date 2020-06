Maskenpflicht fällt teilweise, Regeln für Ferienlager

Sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive Apotheken, bei Dienstleistern, bei denen der Ein-Meter-Abstand unterschritten wird, und für Mitarbeiter in der Gastronomie, wie aus der am Wochenende veröffentlichten Novelle der Lockerungsverordnung hervorgeht. Die Ein-Meter-Abstandsregel bleibt aufrecht.

Damit müssen auch Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, bei gemeinsamen Fahrten mit dem Pkw keine Maske mehr tragen. Es dürfen aber in jeder Sitzreihe nur zwei Personen befördert werden. Weiter eine Maske braucht man für Taxis, taxiähnliche Betriebe sowie für Schüler- und Kindergartenkinder-Transporte.

Video: Weitere Lockerungen ab Montag

Im Handel fällt die Maskenpflicht ganz. Weiter einzuhalten ist aber ein Abstand von mindestens einem Meter für Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Lokale können von Gästen ohne Maske betreten werden. Zudem fällt die Beschränkung auf vier Erwachsene samt ihren minderjährigen Kindern pro Tisch. Die Sperrstunde wird von 23 auf 1 Uhr verlängert. Auch in der Hotellerie ist keine Maske mehr notwendig. In Hotelrestaurants gelten dieselben Regeln wie in der Gastronomie.

Video: Keine Masken mehr, längere Sperrstunden und wieder Kongresse

Die Lockerungsverordnung regelt auch, unter welchen Voraussetzungen betreute Ferienlager und außerschulische Jugendarbeit stattfinden können. Die Maskenpflicht fällt. Auch kann der Mindestabstand von einem Meter gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, unterschritten werden, sofern der Träger ein "Covid-19-Präventionskonzept" mit Schulung der Betreuer, spezifischen Hygiene- und organisatorischen Maßnahmen umsetzt.

