Grüner Bundeskongress live: Kogler für einiges Europa und gegen "Putin-Brüder"

Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler appellierte dabei vor rund 250 Delegierten für ein Europa des Miteinanders und warnte vor aufstrebenden rechtsextremen Kräften.

Die Instrumente der liberalen Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte seien tief bedroht. "Es ist eine Richtungsentscheidung in diesem Jahr zwischen den Rechtsextremen und den Grünen", sagte der Grünen-Chef in Hinblick auf die Wahlen auf EU-, Bundes- und auch auf Landesebene in der Steiermark. Auf der Gegenseite stünden neben Rechtsextremisten und Rechtspopulisten auch - was den Klimaschutz betrifft - das "seltsame alte Denken" einer "reformresistenten Blockadeelite".

"Kommt Kickl, kommt Orbanistan, kommt Niedergang"

Anlässlich des zweiten Jahrestags des Überfalls Russlands auf die Ukraine hüllte sich Kogler unter viel Applaus in eine blau-gelbe Flagge und schaffte es in einem Zug, den "blauen Brüdern Putins" ebenso eine Absage zu erteilen wie jenen KPÖ-Mandataren aus dem steirischen Landtag, die sich mit dessen Handlangern in den besetzten Regionen in der Ostukraine fotografieren hätten lassen. Auch die Liebe der Freiheitlichen zum Regime in Ungarn nahm er aufs Korn. "Kommt Kickl, kommt Orbanistan, kommt Niedergang", sagte er und sprach erneut von einem "Mafiastaat".

Die Veränderungen in Graz in der jüngsten Zeit nannte Kogler als Beispiel dafür, was grüne Politik bewegen könne: vom wieder sauberen Wasser in der Mur, über weniger Smog bis zur intakten Natur. Von den Menschen sei das gewollt, sie wollten mit Klimaschutz Geld verdienen, und nicht mit Umweltzerstörung. Nur mit den Grünen sei das möglich, während selbst die Sozialdemokratie hier "verlässlich auf der falschen Seite" stehe, etwas was die CO2-Besteuerung betreffe.

Valorisierung der Sozialleistungen: "Früchte der grünen Regierungsbeteiligung"

Als Früchte der grünen Regierungsbeteiligung im Bund nannte er die Valorisierung der Sozialleistungen, die sieben Bundeskanzler nach Bruno Kreisky (SPÖ) nicht zusammengebracht hätten oder auch die Wiederaufrichtung der Justiz. Über den jüngsten, nicht rechtskräftigen Schuldspruch für Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verlor Kogler kein Wort. Nur dass viel ermittelt werde, hob er hervor. "Es ist gut, dass es so ist. Es wird eben nichts mehr derschlagen."

Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hatte zuvor die grüne Regierungsbeteiligung in der steirischen Landeshauptstadt hervorgehoben. Man baue an neuen Straßenbahnlinien und pflanze Bäume. Sandra Krautwaschl, Landessprecherin der steirischen Grünen, erklärte, auch in der Steiermark ein Gegenmodell zum "alten Denken" der anderen Parteien bieten zu wollen.

Drei Mandate angestrebt

Am Programm standen am Vormittag noch zwei Leitanträge, einer zum "Klimaglück", ein zweiter gegen rechtsextreme Gefährder von Demokratie und europäischer Einigung. Danach soll Schillings Präsentation, ein Hearing und dann ihre Wahl folgen. Der Nachmittag ist den Listenplätzen zwei bis sechs gewidmet. Listenplatz zwei strebt EU-Routinier Thomas Waitz an, unter den insgesamt zwölf antretenden Kandidatinnen und Kandidaten für die weiteren Plätze finden sich sonst keine weithin bekannten Namen.

Die Grünen wollen bei der EU-Wahl ihre drei bisherigen Mandate halten. 2019 hatten sie 14,08 Prozent Stimmanteil erreicht. Sarah Wiener, prominente Quereinsteigerin bei der letzten Wahl, verzichtet ebenso auf ein weiteres Antreten wie die langjährige Mandatarin Monika Vana. Besonders letztere wurde tränenreich verabschiedet. Kogler, 2019 grünes EU-Zugpferd, konzentriert sich diesmal ganz auf die Nationalratswahl im Herbst.

