Live: Strache präsentiert seine neue Bürgerbewegung

Auch der Name und das Programm sollen in den Sofiensälen in Wien verkündet werden. Dass die Bewegung - die derzeit noch "Allianz für Österreich" heißt - seinen Name im Titel tragen werde, davon könne man ausgehen, hatte Strache zuletzt betont.

Der Ex-Chefblaue will, das hat er ebenfalls schon verkündet, bei der Wien-Wahl im Herbst als Spitzenkandidat der Liste ins Rennen gehen, wobei diese für ein Antreten Unterstützungserklärungen sammeln muss. Die Allianz war Ende 2019 von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Landtagsmandataren gegründet worden.

