Landbauer kritisiert Hilfe für Erdbeben-Opfer: "Schluss mit Millionengeschenken"

"Wir kümmern uns im Österreich. Schluss mit den Millionengeschenken an das Ausland!" postete er mit seinem Konterfei und führte aus, wie „unglaublich“ es sei, dass „gerade grüne Politiker immer wieder unser Steuergeld an das Ausland verschenken“. Neben Hilfszahlungen an die Ukraine aus dem Ressort von Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler führte er auch „drei Millionen von Herrn Kogler (Werner, Vizekanzler, Anm.) für die Türkei“ ins Treffen. Gemeint ist damit eine Zusage von Hilfszahlungen aus dem Auslandskatastrophenfonds für Hilfsorganisationen, die den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen.

Dieses Geld will Landbauer also streichen, gab er gestern einen Einblick in seine Geisteshaltung. Und fragte sich „wann endlich mit derselben Euphorie Geld für die von der Preisexplosion in die Armut getriebenen Österreicher ausbezahlt wird“.

Zustimmende Kommentare, aber auch viel Kritik

Unter den vielen zustimmenden Kommentaren finden sich allerdings auch einige, die Landbauers Forderung kritisieren und an die humanitäre Verpflichtung zur Hilfe erinnern.

Heute früh versuchte Landbauer dann mit einem weiteren Facebook-Post zurückzurudern und erklärte, dass „man mit reinen Geldleistungen manche Situationen nicht lösen wird können“. Er fragt, „ob irgendjemand garantieren kann, dass diese Millionen wirklich bei den Hilfsbedürftigen ankommen, wenn man sie Erdogan oder gar irgendwelchen Warlords instablier, zerfallender Staaten überweist“ und meint dann doch: „Hilfe muss geleistet werden, wo und wie sie gebraucht wird – direkt bei den Bedürftigen vor Ort“. Eingangs beschwert er sich noch, dass manche seine Botschaft „wieder falsch verstehen wollen“.

Der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollak, erinnerte in einer ersten Reaktion an den Solidaritätsgedanken „Wer, wie Landbauer, gegen österr. Hilfe für Erbebenopfer in der Türkei ist, ist auch dagegen, dass andere Staaten einmal Österreich helfen, sollte hier eine Katastrophe ausbrechen. Solidarität im Katastrophenfall hilft allen!“. „Widerlich“, kommentierte SP-Abgeordnete und Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, Grünen-Abgeordneter Georg Bürstmayr fand Landbauers Aussage insofern nicht als „Tiefpunkt, sondern logisch“, weil „die Hälfte seiner Wähler sich persönlich ungerecht behandelt fühlt.“

