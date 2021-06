OÖN: Die Fallzahlen in Oberösterreich sind einstellig, die Öffnungsschritte werden immer schneller gesetzt. Ist die Pandemie vorbei?

Bernd Lamprecht: Derzeit ist die Situation wirklich gut. Das hat saisonale Gründe – wir halten uns viel im Freien auf, die Luftfeuchtigkeit ist höher –, und natürlich gibt es einen guten Impffortschritt. Hilfreich war auch die Disziplin, mit der sich die Menschen an die Maßnahmen gehalten haben, die sich als sehr wirksam erwiesen haben.

Was sagen Sie zum angekündigten Ende der Maskenpflicht?

Die momentanen Zahlen rechtfertigen dieses Vorgehen. Aber wir müssen Vorsicht walten lassen und auf das Infektionsgeschehen blicken. Wenn es wieder zu Anstiegen kommt, gilt es, mit Maßnahmen zu reagieren. Ich würde das Wegnehmen der Masken noch nicht als endgültigen Schritt bezeichnen, sondern als erfreulichen Zwischenschritt. Also: Masken nicht gleich wegwerfen, wir werden sie wohl noch brauchen. Was wir jetzt im Sommer tun oder nicht tun, entscheidet, wie Herbst und Winter verlaufen werden.

50 Prozent der Österreicher sind geimpft, 650.000 genesen. Ist da rechnerisch überhaupt noch eine vierte Welle möglich?

Ja, weil noch immer ein Teil der Bevölkerung nicht geschützt ist.

Ist dieser Teil so groß, dass es neuerlich zu einer Be- und sogar Überlastung der Krankenhäuser kommen könnte?

Aus medizinischer Sicht sind wir zuversichtlich, dass die Impfung jener Menschen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, eine nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems bringt beziehungsweise schon gebracht hat. Das zeigt sich auch in anderen Ländern: Die Fallzahlen steigen, aber nicht die Aufenthalte im Krankenhaus. Das heißt, das Impfprogramm ist erfolgreich. Und es ist jener Airbag, den wir uns erhofft haben.

Großbritannien und Israel fahren die Lockerungen wegen der Delta-Variante zurück. Erwartet uns Ähnliches auch in Österreich?

Es ist schwer vorstellbar, dass sich das, was sich in anderen Ländern zeigt, nicht auch in Österreich wiederholt. Die Ausbreitung der Delta-Variante wird hier nicht Halt machen und bald die dominierende Virusvariante sein. Derzeit liegt der Anteil bei 25 Prozent.

Was weiß man über Delta? Ist diese Virus-Variante ansteckender und aggressiver?

Wir sehen, dass die Delta-Variante ungefähr 50 bis 60 Prozent leichter übertragbar ist als die Alpha-Variante, also die britische Mutation. Ansteckender ist sie deshalb, weil sie sich vor allem im Nasen-Rachen-Raum breitmacht und beim Sprechen, Lachen oder Singen leichter übertragen werden kann. Allerdings – und das ist die gute Nachricht – haben Menschen mit vollem Impfschutz einen Schutz vor schweren Verläufen auch bei dieser Variante.

Wie wirksam sind die Impfungen in Bezug auf Erkrankungsrisiko bzw. Weitergabe des Virus?

100 Prozent Wirksamkeit gibt es bei Erwachsenen nicht. 100 Prozent Effektivität haben Studien bei Kindern gezeigt. Bei Erwachsenen sind wir bei 90 Prozent Wirksamkeit gegen einen schweren Verlauf. Und wenn man berücksichtigt, dass man beim Coronavirus von vornherein schon ein eher geringes individuelles Risiko hat, schwer zu erkranken, und dieses noch einmal um 90 Prozent reduziert, ist das schon ein exzellenter Schutz. Die Nebenwirkungen der Impfstoffe gilt es aber einzukalkulieren. Die gibt es in wenigen Fällen, aber der Nutzen überwiegt das Risiko dieser seltenen Nebenwirkungen bei weitem.

Überwiegt beim Impfen der individuelle Nutzen oder der gesamtgesellschaftliche Nutzen?

Das ist altersabhängig. Ein älterer Mensch hat – bezogen auf sein individuelles Risiko – einen noch höheren Nutzen, weil sein Risiko, schwer zu erkranken, höher ist. Aber es profitiert jeder, weil ein schwerer Verlauf für ihn persönlich unwahrscheinlicher wird. Gleichzeitig wird die Übertragungsgefahr für andere deutlich reduziert. Wir wissen, dass die Übertragungsfähigkeit eines Geimpften um 75 Prozent reduziert ist. Wer die Impfung für sich selbst für notwendig erachtet, kann damit sehr wohl einen Umgebungsschutz für andere Menschen aufbauen, deren Immunsystem geschwächt ist.

Was halten Sie vom Impfen der Kinder ab zwölf Jahren?

Die Daten, die wir haben, zeigen eine hohe Effektivität und Sicherheit. Wir haben aber keine Langzeiterfahrung mit den Impfstoffen. Aber das wissen wir bei der Virus-Infektion genauso wenig. Wenn ich die Wahl zwischen Infektion und Impfung habe, würde ich für die Impfung plädieren.

Aktuelle Studien sprechen davon, dass nach der Impfung ein länger anhaltender Schutz bestehen könnte.

Die Daten verdichten sich und sprechen davon, dass bei voller Immunisierung ein lang anhaltender Schutz besteht. Es ist die Rede von neun Monaten oder möglicherweise sogar von mehr als einem Jahr. Klarere Informationen wird es im Herbst geben.

Die Reisesaison steht bevor. Würden Sie persönlich eine Flugreise buchen oder eher mit dem Auto fahren?

Ich werde keine Flugreise machen, obwohl das mit den etablierten Sicherheitsbestimmungen gut möglich ist. Wichtig ist aber auch, am Urlaubsort selbst Vorsicht walten zu lassen.

Ist eine vierte Welle mit den Reise-Rückkehrern denkbar?

Wir starten in diesen Herbst mit gänzlich anderen Voraussetzungen, ein Gutteil hat einen Impfschutz und geht daher nicht mit dem gleichen Risiko in die kältere Jahreszeit. Kleinere Wellen sind zu erwarten, weil es bei den noch nicht Geschützten wieder Übertragungen geben wird. Damit werden auch die Infektionszahlen wieder steigen.

Vorbei ist also noch nichts?

Es ist nicht vorbei, aber es ist entschieden besser.