Herbert Kickl – talentierter Nichtskönner mit unfertiger Persönlichkeit

Seit Montag liegt im Buchhandel die erste Biografie über FP-Obmann Herbert Kickl auf. Die "profil"-Redakteure Gernot Bauer und Robert Treichler haben ein aufschlussreiches Porträt über jenen Politiker geschrieben, dessen Partei derzeit in den Umfragen auf Platz eins liegt und der darauf abzielt, "Volkskanzler" zu werden. Das rund 250 Seiten starke Buch "Kickl und die Zerstörung Europas" gibt bisher unbekannte Einblicke. Den Autoren gelingt es, durch die Verdichtung ein umfassendes Bild von Kickl zu zeichnen, eines Einzelgängers, der im Grunde den Menschen misstraut.

Die Autoren gingen in Kickls Heimat auf Spurensuche: Kickl wuchs als Einzelkind in Radenthein nahe dem Millstättersee auf. Der Großvater war ein illegaler Nazi, der Vater ein begeisterter Fußballer beim WSG Radenthein. Die Eltern arbeiteten beim Magnesitwerk, sie werden als unpolitisch beschrieben.

Abgebrochene Ausbildungen

Die einjährige Ausbildung beim Heer brach Kickl vorzeitig ab, genauso wie sein Studium. Der in Wels geborene Philosophieprofessor Franz Ungler wurde für Kickl in diesen Jahren "fast eine Vaterfigur". "Ich kann zwar nichts, aber ich kann alles lernen", sagte der Studienabbrecher, als er sich bei der FPÖ vorstellte. Der damalige FP-Chef Jörg Haider übte auf Kickl seit Schultagen eine Faszination aus. 1995 traf der "talentierte Nichtskönner" in der Parlamentscafeteria einen FP-Referenten, dieser notiert ihm auf einem Bierdeckel die Nummer der Freiheitlichen Akademie. Kickl dockte bei der FPÖ an und arbeitete sich unter Haider vor.

In den Methoden gleichen beide einander, sie verwenden eine oft abwertende und an Gewaltbildern orientierte Sprache. Doch war Haider im Gegensatz zu Kickl stets offener, während sich der heutige FP-Chef am liebsten mit Gleichgesinnten umgibt. Die Autoren arbeiten heraus, wie Kickl strategisch Kontrahenten entmachtete, ob den früheren FP-Volksanwalt Ewald Stadler, FP-Urgestein Andreas Mölzer oder den damaligen FP-Obmann Norbert Hofer. Dem Dritten Nationalratspräsidenten sei ein Fehlverhalten gegenüber einer Frau unterstellt worden, Hofer zog sich von der Parteispitze zurück. Kickl überwand seine Widersacher in der Partei und übernahm 2021 den Vorsitz.

Das Psychogramm des FP-Chefs zählt zu den interessantesten Kapiteln des Buches. "Kickl ist voller Misstrauen. Hinter der souveränen Fassade steckt eine unfertige Persönlichkeit", beginnt das Kapitel "Der Einzelgänger". Kickl ist Triathlet, eine Sportart, bei der man mit sich selbst kämpft. In der Partei hat der durchaus eitle Politiker, der auf seine Intellektualität stolz ist, nur wenige enge Vertraute. Als Kickl seine langjährige Lebensgefährtin, mit der er einen Sohn hat, 2018 auf dem Standesamt in Purkersdorf heiratete, war niemand dabei, nicht einmal ein Trauzeuge. Die Autoren bezeichnen ihn deshalb treffend als "Volkstribun mit Kontaktstörung".

Gernot Bauer, Robert Treichler: Kickl und die Zerstörung Europas. Zsolnay-Verlag, 256 Seiten, 25 Euro

