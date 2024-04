Innsbruck: Willi und Anzengruber im Bürgermeisterduell am 28. April

Hannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck, li.) und der amtierende Bürgermeister Georg Willi (Grüne, re.) treten in der Stichwahl gegeneinander an.

Exakt 100.564 wahlberechtigte Bewohner der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck waren am Sonntag aufgerufen, die Kräfteverhältnisse im 40-köpfigen Gemeinderat neu zu verteilen und per Direktwahl über den Bürgermeister (aktueller Amtsinhaber Georg Willi; Grüne) abzustimmen. Insgesamt bewarben sich 13 Listen um die Wählergunst.

Im Rennen um die Bürgermeisterstichwahl zeichnete sich schon vor dem Abschluss der Stimmauszählung ein Dreikampf zwischen Willi, dem FP-Kandidaten und Vizebürgermeister Markus Lassenberger sowie Johannes Anzengruber (Liste JA – Jetzt Innsbruck) ab. Am Ende stand fest, dass das Duell in zwei Wochen Willi gegen Anzengruber lauten wird. Letzterer hat sich im Kräftemessen im schwarzen Lager deutlich gegen Florian Tursky durchgesetzt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖNplus-Artikel zur Innsbruck-Wahl

Der ehemalige Digitalisierungsstaatssekretär hat vor einigen Wochen die türkis-grüne Bundesregierung mit dem Ziel verlassen, die Innsbrucker ÖVP zu einen und Bürgermeister zu werden. Am Ende landete Tursky mit 10,4 Prozent nur auf Platz fünf bei der Bürgermeisterdirektwahl.

Willi, seit sechs Jahren erster grüner Chef einer Landeshauptstadt, geht mit 22,9 Prozent als Erster in die Stichwahl. Sein Gegner Anzengruber landete mit vorläufig 19,4 Prozent doch klar auf Platz zwei vor Lassenberger (15,9 Prozent) und SP-Kandidatin Elisabeth Mayr (15,2 Prozent).

Video: Willi und Anzengruber in Stichwahl

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Überraschung Willi

Dass Willi an der Spitze einer seit Jahren zerstrittenen Stadtpolitik vorerst als Nummer eins über die Ziellinie gehen würde, galt für Beobachter als alles andere als sicher. Aber auch das vielfach erwartete grün-blaue Duell um das Bürgermeisteramt wird es nun nicht geben. Dennoch dürfte die starke Polarisierung Willis mit der FPÖ in der ersten Runde aufgegangen sein.

Bei der Gemeinderatswahl mussten die 2018 klar vorne liegenden Grünen zwar ein Minus von 5,3 Punkten hinnehmen, mit 18,9 Prozent bleiben sie aber die stärkste Kraft im Gemeinderat.

Auch hier konnte die von Anzengruber erst vor Kurzem gegründete eigene Liste die meisten Sympathisanten aus dem schwarzen Lager hinter sich vereinen. Mit 16,9 Prozent landete sie vor der FPÖ (15,2 Prozent) auf Platz zwei. Tursky, der in dem Wahlbündnis „Das neue Innsbruck“ mit dem Seniorenbund antrat, landete mit 10,2 Prozent auch noch hinter der SPÖ, die mit 13,5 Prozent gegenüber 2018 zulegen konnte.

KPÖ stärker als erwartet

Wie vor einigen Wochen in Salzburg, wenn auch in deutlich bescheidenerem Rahmen, lieferte die KPÖ eine Überraschung. Mit 6,7 Prozent übersprang sie klar die neu eingezogene 4-Prozent-Hürde für den Einzug in den Gemeinderat. Ebenso im Stadtparlament landete die Liste Fritz mit 5,5 Prozent. Knapp drinnen ist auch die Liste „ALI“ mit 4,8 Prozent. Alle anderen der 13 angetreten Listen, wie etwa die NEOS, schafften es nicht. Mit 60,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung diesmal deutlich über jener aus 2018 (50,5 Prozent).

Die letzten Meldungen zur Wahl in Innsbruck lesen Sie in unserem Liveblog:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer