Heute wird Ried wieder Politik-Hauptstadt

Blaue Tradition in Ried: FP-Chef Herbert Kickl

Ex-FP-Parteichef Jörg Haider war der erste heimische Politiker, der an diesem Tag mit seinen Reden und Angriffen auf die politische Konkurrenz Schlagzeilen machte. Über den einstigen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Ariel Muzicant meinte Haider 2001 zum Beispiel: "Ich verstehe überhaupt nicht, wie einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann."

Der Aschermittwoch in Blau, das war immer auch die kalkulierte Grenzüberschreitung.

Nach Haider übte sich lange Jahre Heinz-Christian Strache in dieser Disziplin. Nun ist es der aktuelle FPÖ-Chef Herbert Kickl, der schon seinen Vorgängern die bissigsten Pointen in die Reden schrieb.

Besondere Aufmerksamkeit

Gerade im heurigen Wahljahr wird dem Auftritt des FPÖ-Chefs besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist der 31. Politische Aschermittwoch der FPÖ in Ried, seit Wochen sei die Veranstaltung mit rund 2000 Besuchern in der Jahnturnhalle komplett ausgebucht, sagt der Rieder FP-Bezirksgeschäftsführer Erhard Weinzinger. Hauptprogrammpunkte sind die Reden von Kickl und Oberösterreichs FPÖ-Landeschef LH-Stv. Manfred Haimbuchner.

Auch eine Gegenveranstaltung wird es heuer in Ried wieder geben. In unmittelbarer Umgebung der Jahnturnhalle haben die "Omas gegen Rechts" eine Kundgebung angemeldet.

Im Vergleich zu Ried haben die Aschermittwoch-Veranstaltungen der Konkurrenz einen schweren Stand, trotz prominenter Gäste: Die ÖVP erwartet in der Messearena in Klagenfurt 1000 Besucher, neben Kanzler und Parteichef Karl Nehammer wird auch der deutsche Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg reden.

Die SPÖ trifft sich in der Obersteiermark, wo Nationalratsabgeordneter Max Lercher in die Zechnerhalle in Kobenz lädt. SPÖ-Chef Andreas Babler, SP-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner und der steirische SP-Landeschef Anton Lang bestreiten vor 500 Gästen das Programm. (wb)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun