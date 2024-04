Generelles Messerverbot in der Öffentlichkeit – mit einigen Ausnahmen

Der Hinsenkampplatz in Linz beispielsweise ist seit 2019 eine Waffenverbotszone: Dort dürfen Passanten kein Messer dabeihaben, aber auch keine anderen Gegenstände, die "dazu dienen, Gewalt gegen Menschen auszuüben". Wie berichtet, wurde der berüchtigte Reumannplatz in Wien-Favoriten Ende März zur Verbotszone erklärt, um schweren Gewaltdelikten vorzubeugen.

Geht es nach Innenminister Gerhard Karner (VP), soll künftig bundesweit im ganzen öffentlichen Raum ein Waffenverbot gelten: in Ortsgebieten, in Siedlungen, Park- und Sportanlagen, in Öffis, auf Veranstaltungen und dergleichen. Karner hat wie angekündigt ein eigenes "Messertrage-Verbotsgesetz" ausarbeiten lassen.

Wer trotz Verbots in der Öffentlichkeit ein Messer eingesteckt hat, riskiert eine Verwaltungsstrafe von bis zu 3600 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen. Ähnlich wie schon jetzt in Waffenverbotszonen sollen Exekutivbeamte künftig die Befugnis bekommen, Kleidung, Taschen und Fahrzeuge von Menschen zu durchsuchen, wenn aufgrund "eines konkreten Hinweises oder bestimmter Tatsachen der dringende Verdacht" besteht, dass gegen das Messerverbot verstoßen wird.

Verwirrung stifteten gestern Medienberichte, wonach Passanten künftig auch kein Taschenmesser mehr in der Hosentasche haben dürfen. Das Innenministerium stellte daraufhin klar, dass Messer, deren Klinge nur mit zwei Händen geöffnet werden könne, nicht unter das Verbot fallen. Ein Messer von A nach B zu transportieren, bleibt erlaubt, es darf aber nicht "griffbereit" sein, sondern muss in einem separaten Behälter verwahrt werden. Neue Ware sei im Regelfall ohnehin verpackt und daher nicht griffbereit, stellte das Ministerium gestern klar.

Ausnahme Brauchtumspflege

Befreit vom Messerverbot sind Inhaber einer Waffenbesitzkarte und Menschen, die eine Schusswaffe führen dürfen – etwa Jäger und Bundesheer-Angehörige. Eine weitere Ausnahme vom Messertrage-Verbot bildet die "Brauchtumspflege": So dürfen Messer und Dolche zusammen mit der dazugehörenden Tracht oder Uniform getragen werden. Als Beispiel dafür wurden gestern sogenannte "Hirschfänger" mit einer Klingenlänge von mindestens 20 Zentimetern erwähnt.

Eine weitere Ausnahme ist die Berufsausübung, etwa Elektriker, die ein Stanleymesser dabeihaben. Auch die Verwendung von normalem Besteck im Gastgewerbe oder auf Grillplätzen bleibt erlaubt. Auch die Pfadfinder dürfen zu "anerkannten pädagogischen Zwecken" Messer dabeihaben.

