Fridays for Future senden offenen Brief an Regierung

Auch in Linz gab es bereits mehrmals "Fridays for Future"-Demos.

Die Klimaschutzgruppe Fridays for Future, die die Klage unterstützt, pochte zuvor in einem offenen Brief an die Bundesregierung auf "sofortige, wirksame Klimaschutzmaßnahmen".

Die Klimapolitik der Regierung widerspreche "auf ganzer Linie dem hohen Stellenwert, den Kinderrechte in Österreich haben".

Die Aktivisten kritisieren, dass das Klimaschutzgesetz Ende 2020 ausgelaufen ist, das seither "keine Klimaziele, keine Verbindlichkeit" mehr vorgebe und "somit völlig wirkungslos" sei.

