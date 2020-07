FPÖ empfiehlt sich als "Unkrautbekämpfungsmittel" gegen Zuwanderung

In der "Tiroler Tageszeitung" empfiehlt Generalsekretär Michael Schnedlitz seine Partei als "Unkrautbekämpfungsmittel" gegen ungezügelte Zuwanderung. Seinen Parteichef Norbert Hofer lobt der FP-Manager für den Sager, wonach der Koran gefährlicher als Corona sei. Damit habe Hofer "Ecken und Kanten gezeigt".

Angesichts der Angriffe türkischer Nationalisten auf linke und kurdische Aktivisten in Wien-Favoriten fordert Schnedlitz Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zu einem härteren Vorgehen auf ("Nicht Samt-, Kettenhandschuhe sind gefragt") und meint dann wörtlich: "Ein Unkrautbekämpfungsmittel, das das Problem bei der Wurzel - nämlich der ungezügelten Zuwanderung packt - ist nötig."

Dass die FPÖ vor der Wiener Landtagswahl im Oktober einen schweren Stand hat, gesteht Schnedlitz ein: "Hoch gewinnen werden wir das nimma." In bundesweiten Umfragen lag die FPÖ zuletzt an vierter Stelle zwischen 10 und 14 Prozent, in Wien noch schwächer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.