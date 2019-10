Endergebnis: Grüne sind in zwei Bundesländern Zweite

Überraschung bei der Auszählung der letzten Wahlkarten: Die Grünen holten sich bei der Nationalratswahl in Tirol erstmals Platz 2 – und das in Etappen: Am Sonntag lagen sie noch auf Rang 4, mit der Briefwahlauszählung am Montag überholten sie die SPÖ, und am Donnerstag zogen sie mit den letzten Wahlkarten noch an der FPÖ vorbei. Die Landeswahlbehörden hatten am Donnerstag noch jene Briefwahl- und Wahlkartenstimmen zu sichten, die am Sonntag in "fremden" Wahlkreisen abgegeben worden waren. Das waren nicht allzu viele – österreichweit rund 37.000, 0,8 Prozent aller gültigen Stimmen.

In Tirol bewirkten aber 1515 gültige Stimmen noch eine Umreihung, weil Grüne und FPÖ sehr knapp beieinander lagen. Letztlich erzielten die Grünen dort 14,71 Prozent (nach 14,65 am Montag) – und genau 80 Stimmen mehr als die Freiheitlichen. In Vorarlberg war den Grünen der zweite Platz schon vor Auszählung der Briefwahlstimmen sicher.

Die Grünen – wie die ÖVP insgesamt ein Wahlsieger – profitierten am stärksten von den Briefwahl- und Wahlkartenstimmen. Das war zwar auch in den anderen Bundesländern so. Aber im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich und Salzburg bewirkte dies nur kleine Veränderungen hinter dem Komma. Die Abstände zwischen den Parteien waren so groß, dass dies keine Auswirkung auf die Reihung hatte.

In Oberösterreich lautet das Endergebnis: 36,75 Prozent für die ÖVP, 22,15 Prozent für die SPÖ, 17,50 Prozent für die FPÖ, 13,72 Prozent für die Grünen und 7,32 Prozent für die Neos.

Bis in die Abendstunden wurden noch Wahlkarten in der Steiermark und in Wien ausgezählt.

Im bundesweiten Endergebnis (Stand 18 Uhr) ergaben die Briefwahl- und Wahlkartenstimmen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis am Wahltag noch eine Verschiebung bei den Mandaten: Mit 71 Sitzen (plus 9) ist die ÖVP mandatsstärkste Partei. Gewinner sind auch die Grünen, die auf 26 Nationalratssitze kommen. Die FPÖ verlor 20 Sitze auf 31, die SPÖ kam auf 40 Mandate (minus 12). Die Neos legten auf 15 Mandate zu.

