Ein "Wagnis", das zum Vorbild in Europa werden soll

"Wir schreiben noch": Zum Mittagstermin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam Grünen-Bundessprecher Werner Kogler zwar mit grüner Mappe unterm Arm, vertröstete die wartenden Journalisten aber noch. Nur dem Staatsoberhaupt präsentierten er und der künftige Kanzler Sebastian Kurz (VP) schon die Eckpunkte ihres 326 Seiten starken türkis-grünen Regierungsprogramms.

Ein gemeinsames Bild wurde in der Hofburg durch zeitversetztes Eintreffen und Verabschieden vermieden, der große gemeinsame Auftritt folgte Punkt 16 Uhr im Dachfoyer der Aula der Wissenschaften. Zwei weiße Pulte, darauf das Regierungsmotto "Aus Verantwortung für Österreich", und die vom Deckenfresko herabschauenden Engel boten den Rahmen für die in der Präambel des Pakts auch als "Koalition der Verantwortung" betitelte türkis-grüne Regierung.

Koalitionsfreier Raum

Von einer neuen Art der Kompromissbildung sprach Kurz angesichts der "Verschiedenheit der beiden Parteien": Man habe bei vielen Themen gar nicht erst versucht, "sich wechselseitig auf einen Minimalkompromiss herunterzuhandeln", beschrieb er das Ergebnis der Regierungsverhandlungen. Von einem "türkisen und einem grünen Spielfeld" sprach auch Kogler, freilich gebe es auch "viele Gemeinsamkeiten". Und so hat sich die ÖVP bei den ihr wichtigen Themen Migration, Sicherheit und Steuerentlastung durchgesetzt, und die Grünen vorrangig beim Klimaschutz. Einigermaßen überraschend ist die Festlegung eines koalitionsfreien Raums für den Fall einer neuerlichen Migrationskrise, "aber ich bin optimistisch, dass kein Krisenfall eintreten wird", so Kurz.

Entsprechend überließen die künftigen Regierungsspitzen einander die Präsentation der ihnen jeweils wichtigen Themen: Während Kurz über Steuersenkung, sein "Herzstück Migrationspolitik" und das Sicherheitspaket referierte, lächelte Kogler milde. Kurz nahm es mit interessiertem Blick hin, dass sein künftiger Vizekanzler bei der Vorstellung seiner Kernthemen um ein Drittel länger sprach als er. Kurz’ Erklärung für die Abhandlung etwaiger Koalitionskrisen, wonach man sich "in den vergangenen drei Monaten gut kennengelernt" habe und wisse, "was dem Gegenüber wichtig" sei, kann wohl auch auf Koglers Hang zur ausführlichen Rede gemünzt werden. "Mein Manuskript ist hier am Ende, ich noch nicht", scherzte Kogler zum Abschluss.

Wortreicher Appell an Grüne

Sein gestriger Wortreichtum war freilich auch der Überzeugungsarbeit geschuldet, die er vor dem grünen Bundeskongress am Samstag noch leisten muss: Das geplante Kopftuchverbot bis 14 Jahre und die Sicherungshaft seien "keine grünen Themen", sagte er, aber "man muss sich bewusst sein, was die Alternative gewesen wäre", verwies er auf eine mögliche Fortsetzung von Türkis-Blau. Und die von den Grünen durchgesetzten Klimaschutzmaßnahmen sowie Schritte zur sozialen Absicherung machten das Gesamtprogramm "gut vertretbar". Er appellierte an die "Verantwortung", die die Grünen zum Regierungseintritt hätten, und wandte sich "gegen die Denunziation des Kompromisses", wenngleich er eingestand, dass dieser zum Teil für beide Seiten "schmerzlich" sei. Dennoch könne das "Wagnis" in Europa Vorbildcharakter entwickeln.

Noch etwas ungelenk erfolgte nach eineinhalb Stunden Präsentation der abschließende Händedruck – für die Fotografen wiederholten Kurz und Kogler diesen in besserer Position noch einmal.

