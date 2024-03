Dornauer würde "nie etwas auf Kosten meiner Partei machen"

Der Tiroler SP-Chef Georg Dornauer hat am Freitag den von ihm losgetretenen Konflikt um die Asyl-Linie der Bundespartei zumindest abgeschwächt. Dornauer hatte gemeint, man könne mit ihm auch über eine Asylobergrenze von "null" reden, und dafür auch in seiner Landesgruppe Kritik geerntet.

Gestern sprach er von einer "zugespitzten Formulierung", mit der er ausdrücken wollte, "dass man mit mir buchstäblich über alles diskutieren kann". Er sei für seinen "durchaus pragmatischen, restriktiven Kurs" in der Migrationsfrage bekannt. Dennoch sei die Nullgrenze nicht seine politische Meinung, sagte Dornauer, der in der Vergangenheit immer wieder mit Standpunkten abseits der Parteilinie aufhorchen ließ.

"Flucht und Migration wird es natürlich auch in Zukunft geben und für unsere Wirtschaft auch geben" müssen, sagte der LH-Stellvertreter, der mit der ÖVP in einer Landeskoalition steht.

Im Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler um den SP-Bundesvorsitz stand Dornauer im Lager des burgenländischen Landeshauptmannes. Doskozil tritt für eine Asylobergrenze ein. Dennoch legte der Tiroler nun ein Bekenntnis zu Babler ab, mit dem er bei der Nationalratswahl "im Idealfall Platz eins" erreichen wolle. Einen Schaden für die SPÖ durch seine Aussagen sah Dornauer nicht ("Ich werde nie etwas auf Kosten meiner eigenen Partei machen").

Nach dem internen Rumor sah er "alles wieder geklärt". Die Innsbrucker SP-Bürgermeisterkandidatin (Wahltermin 14. April) Elisabeth Mayr hatte Dornauer "Populismus" vorgeworfen. Die roten Jugendorganisationen brachten an der Parteizentrale ein "So sind wir nicht"-Plakat an.

Besuch in Innsbruck

Babler stattet Innsbruck heute einen Wahlkampfbesuch ab. Bei einer Pressekonferenz am Vormittag mit der roten Stadtspitze um Mayr soll Dornauer nicht dabei sein, bei einer Wahlkampfveranstaltung am Nachmittag in der Innsbrucker Innenstadt hingegen dem Vernehmen nach schon.

