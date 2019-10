Die SPÖ zwischen Aufbruch und Stillstand

Thomas Drozda war das erste prominente Opfer nach der Nationalratswahl. Der Abgang des SP-Bundesgeschäftsführers hätte Pamela Rendi-Wagner entlasten sollen. Doch die Nominierung von Christian Deutsch als Drozdas Nachfolger in der Parteizentrale brachte die SP-Vorsitzende bei mehreren Landesgruppen und der Parteijugend erst recht in die Kritik. Tenor: Der Wahlkampfleiter einer Kampagne, die zum historisch schlechtesten Ergebnis geführt hat, sei das falsche Signal, wenn es um Neuaufstellung geht.

Eine der Wortführerinnen des Protests ist Julia Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend. Was zuletzt in das Gerücht mündete, dass Herr als zweite Bundesgeschäftsführerin neben Deutsch in der Löwelstraße Einzug halten könnte.

Einen gewichtigen Fürsprecher hat Deutsch, der bis 2014 SP-Landesparteisekretär in Wien war, in Michael Ludwig. Der Wiener Bürgermeister seinerseits hatte in Deutsch, der zum Freundeskreis von Ex-Kanzler Werner Faymann und der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures zählt, einen umtriebigen Verbündeten, als es im Vorjahr um den Machtkampf mit dem Lager von Alt-Bürgermeister Michael Häupl ging.

Nach dem Desaster bei der Nationalratswahl will Ludwig, dass sich die Bundespartei ganz und gar in den Dienst der optimalen Aufstellung für die Wien-Wahl im Herbst 2020 stellt. Dafür brauche es Stabilisierung und jedenfalls keine öffentliche Führungsdebatte. Noch dazu, wo es weit und breit keine logische Alternative zu Rendi-Wagner gebe. Im Sinne dieser Interessen ist Deutsch der verlängerte Arm aus dem Rathaus.

Unterstützung dürfte Rendi-Wagner gut brauchen können. Die steirische SP stellte sich gestern hinter die Offensive von Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der einen großen Sonderparteitag zur "Neugründung der Partei" einberufen will. Auch Traiskirchens (NÖ) Bürgermeister Andreas Babler forderte Mut zur Veränderung, denn "die Richtung stimmt natürlich nicht", widersprach er einer ersten Reaktion von Rendi-Wagner nach der Wahl. (luc)

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at