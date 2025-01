Die FPÖ als Teil der "Mosaik-Rechten": Das steht im neuen Rechtsextremismusbericht

Bis heute Vormittag 10 Uhr war gar nichts fix: Der von Innen- und Justizministerium in Auftrag gegebene Rechtsextremismusbericht, verfasst vom Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand, musste noch final abgenommen werden. Auf 196 Seiten werden unter dem Titel "Rechtsextremismus in Österreich 2023 – Unter Berücksichtigung der Jahre 2020 bis 2022" neurechte Strömungen und rechtsextreme Kriminalität analysiert.

Heikel war die Herausgabe nicht zuletzt weil die FPÖ, jene Partei, die in naher Zukunft der Bundesregierung angehören und den Bundeskanzler stellen könnte, 231 Mal erwähnt wird. Vor allem aus dem noch VP-geführten Innenministerium waren Befürchtungen zu vernehmen, man könnte den blauen Verhandlungspartner mit der Herausgabe unnötig provozieren.

Im Bericht wird die Freiheitliche Partei als Teil der "Mosaik-Rechten" genannt. Der Begriff bezeichnet den strategischen Zusammenschluss „neurechter"Gruppen und sogenannten „Alternativmedien“, der seinen Ursprung in den 2010er Jahren hat. Im Bewusstsein ihrer gemeinsamen Ziele würden diese Gruppen sich einander "nach Kräften unterstützen und jedenfalls auf Distanzierungen voneinander verzichten".

Auch wenn sich die FPÖ Anfangs auf Distanz, etwa zu den rechtsextremen Identitären, zu gehen versuchte, sei seit der Parteiobmannschaft von Herbert Kickl 2021 eine Politik "des demonstrativen Schulterschlusses" zu beobachten, vor allem im Bereich der Parteijugend. Der jetzige FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz etwa sprach bereits im Jahr 2020 davon, "dass es mit der Distanziererei (der FPÖ von den Identitären Anm.) nun definitiv vorbei sei".

Das DÖW bilanziert dazu: "Seit 2019 ist es dem Identitären zudem zunehmend gelungen, die Rhetorik, Agenda und Positionierungen einer großen Parlamentspartei (der FPÖ) in ihrem Sinne zu beeinflussen." Dazu würde etwa die Übernahme rechtsextremer Sprache zählen, etwa der Begriff des "Bevölkerungsaustausches". Die Freiheitliche Jugend Oberösterreich betreibt seit 2021 eine gleichnamige Website.

FPÖ attackierte DÖW bereits mehrmals

Dass die Freiheitlichen mit dem Bericht keine Freude haben dürften, zeigt nicht zuletzt die Reaktion eines Sprechers des Parlamentsklubs auf Erhebungen des DÖW zur Verstrickung von deutschnationalen Burschenschaften und der FPÖ, über die die OÖNachrichten Anfang der Woche berichteten : Das DÖW sei aufgrund einer "erwiesenen Linkslastigkeit" nicht qualifiziert für politische Einordnungen anderer Vereine.

Die FPÖ fordere daher in den Regierungsverhandlungen mit der Volksparteidie Beendigung der Zusammenarbeit des Innenministeriums mit dem Dokumentationsarchiv sowie die Abschaffung Rechtsextremismusberichts.

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnet im Herbst 2023 DÖW als eine „behördlich beauftragte Gruppe von ,Rechtsextremismus-Machern", und meinte damit, dass Probleme wie rechtsextreme Netzwerke und Kriminalität künstlich hochstilisiert würden.

In einer Pressekonferenz am Nachmittag reagierte der wissenschaftliche Leiter des DÖW, Andreas Kranebitter, auf die "Angriffe und Verunglimpfungen" der Freiheitlichen in Richtung des DÖW: "Wir stellen die Kamera ganz rechts auf, wer dann durch das Bild läuft, beeinflussen wir nicht." Das Verhalten der FPÖ sei vergleichbar mit einem Autofahrer, der sich beschwert, "dass er in eine Radarfalle gefahren ist".

Alternative Medien im Fokus

"Nicht neu, aber in Umfang und Qualität doch präzedenzlos" sei die Unterstützung, welche die FPÖ der rechtsextremen Publizistik seit 2019 zukommen lasse. Der parteieigene Youtube-Kanal "FPÖ TV" wurde weiterentwickelt, einschlägige Medien mit rechtsextremer Prägung und Weltbild unterstützt.

Autor Philipp Fellinger

