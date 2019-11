Das Rauchen verursacht 2,4 Milliarden Euro Kosten

"Ich bin kein Freund von Verboten", sagt Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS): "Das Rauchverbot in der Gastronomie halte ich aber für gerechtfertigt." Laut einer IHS-Studie waren im Jahr 2016 knapp 13.000 (oder 16 Prozent der) Todesfälle in Österreich auf Rauchen zurückzuführen. Davon starben 230 Menschen an den Folgen des Passivrauchens. "Mit einem Rauchverbot in der Gastronomie ändert sich auch das Rauchverhalten zu Hause, es wird weniger geraucht und fällt Aufhör-willigen leichter, rauchabstinent zu bleiben." Auch 200 internationale Studien sind in die IHS-Analyse eingeflossen, mit der Erkenntnis, dass die allermeisten Betriebe keine längerfristigen Umsatzeinbußen wegen der Einführung eines Rauchverbots erlitten. Ausnahmen seien z. B. Shisha-Bars.

Das IHS hat die Gesamtkosten des Rauchens im Jahr 2016 mit 2,41 Milliarden Euro errechnet – 0,68 Prozent der Wirtschaftsleistung. Darin enthalten sind Kosten für medizinische Leistungen, Pflege, Krankenstände oder vorzeitige Sterblichkeit. Demgegenüber stehen Tabaksteuereinnahmen von 1,83 Milliarden Euro im Jahr 2016.

"Aus volkswirtschaftlicher Sicht bedingt ein Rauchverbot in der Gastronomie vor allem positive Effekte – höhere Bevölkerungsgesundheit, geringere Ausgaben für die Folgeschäden des Rauchens und höhere Produktivität der Arbeitskräfte", sagt Czypionka. (az)

