Corona-Maßnahmen zu Weihnachten und Silvester werden verschärft

Das wurde bei einer Videokonferenz von Kanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den Landeshauptleuten am Freitagabend fixiert. Um 22 Uhr präsentierte die Regierungsspitze die Maßnahmen.

Am Stefanitag, 26. Dezember, wird es keine Ausnahmeregeln geben. Also dürfen wie derzeit nur Treffen von maximal sechs Personen (plus sechs Kindern) aus maximal zwei Haushalten stattfinden, und auch die Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr gilt. In der Silvesternacht wird die Ausgangsbeschränkung fallen, aber bei der Personenanzahl gilt auch die Sechs-Plus-Sechs-Regel. Im Laufe des Freitags war spekuliert worden, dass die Ausgangsbeschränkung bleiben könnte und Silvesterpartys ganz verboten würden.

Video: Strengere Corona-Regeln für die Feiertage

Am 24. Dezember und am Christtag, 25. Dezember, werden tatsächlich bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten zusammenkommen können – und das rund um die Uhr. Vorige Woche hatte die Regierung noch angekündigt, an allen vier Tagen (24. bis 26. und 31. Dezember) die Ausgangsbeschränkung auszusetzen und bis zu zehn Personen zu erlauben.

Video: Die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den Corona-Feiertagsregeln

Lehrer-Tests alle zwei Wochen

Auch die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Den Bundesländern wird es demnächst ermöglicht, sie in stark frequentierten Zonen im Freien, also zum Beispiel in Einkaufsstraßen, einzuführen. Weiters muss künftig Maske am Arbeitsplatz getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch haben sich die Politiker am Freitagabend auf eine zweite bundesweit flächendeckende Massentestung von 8. bis 10. Jänner (Wien von 8. bis 17. Jänner) geeinigt – wieder als Angebot an die gesamte Bevölkerung. Verpflichtend sollen Tests im neuen Jahr für gewisse Berufsgruppen wie Pädagogen und körpernahe Dienstleister alle zwei Wochen werden. Und auch in regionalen Hotspots ab einem gewissen Inzidenz-Wert soll es 2021 flächendeckende Tests geben.

Video: Virologe Steininger über die neue Regeln

Der Lockdown habe bewirkt, dass die Infektionszahlen in Österreich sinken, sagte Kanzler Kurz: „Aber sie sind nach wie vor auf einem viel zu hohen Niveau.“ Silvesterpartys würden eine Katastrophe für den Jänner bedeuten. „Wir müssen uns sehr anstrengen, dass uns Anfang des neuen Jahres keine harte dritte Welle trifft“, sagte Kurz.

Er verwies auch darauf, dass in vielen anderen europäischen Ländern noch strengere Regeln rund um die Feiertage geplant seien. Die französische Regierung etwa hat am Donnerstag für die Silvesternacht eine Ausgangssperre ab 20 Uhr verkündet. (az)

Wieder mehr als 100 Corona-Todesfälle

Bundesweit wurden am Freitag 2893 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert – etwas mehr als am Tag davor (2686). Die meisten kamen mit 633 aus Oberösterreich vor Wien (526) und der Steiermark (470).

Die Zahl der Corona-Todesfälle war mit 126 wieder dreistellig. In Oberösterreich starben laut Krisenstab 19 Personen (davon zehn Nachmeldungen).

Bei den Corona-Spitalspatienten gab es am Freitag einen bundesweiten Rückgang um 129 auf 3651, bei jenen auf Intensivstationen um 13 auf 572.

In Oberösterreich gab es 636 normal Hospitalisierte (Vortag 674) und 124 Intensivfälle (123). Die vor zwei Wochen aufgestockten Intensiv-Kapazitäten für Corona wurden reduziert – von 175 auf 150 Betten.

