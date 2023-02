Corona-Maßnahmen: Regierung kündigt "schonungslose Analyse" an

Versöhnungsprozess: Kanzler Karl Nehammer will so „die tiefen Gräben“, die durch die Pandemie entstanden seien, zuschütten.

In Deutschland haben bereits im Juli 2022 Sachverständige der Regierung ein Gutachten zur Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen vorgelegt. In Österreich drängen Virologen und Teile der Opposition seit Wochen auf eine derartige kritische Evaluierung – zumal die Koalition für 30. Juni das Ende der letzten Maßnahmen bereits beschlossen hat.

Fehler wie die Impfpflicht

Am Mittwoch kündigten Kanzler Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) einen "Dialogprozess" an.

Mit Expertinnen und Experten werde man die Vorgehensweise während der Pandemie "einer kritischen, schonungslosen Analyse" unterziehen. Gegebenenfalls werde man Fehler zugestehen, sagte Nehammer. Der Kanzler erinnerte an die Anfang 2022 beschlossene Impfpflicht, die nie exekutiert und am Ende zurückgenommen worden ist.

Notwendig sei die Initiative, weil die Pandemie in den mehr als drei Jahren "tiefe Gräben in unserer Gesellschaft hinterlassen und die Menschen in Österreich schwer belastet" habe. Die Regierung wolle nun "die Hand ausstrecken auch zu all jenen, die sich durch die Pandemie und ihre Folgen nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft willkommen gefühlt haben", sagte Nehammer vor Journalisten. Deshalb brauche es Transparenz in der Frage, wie Entscheidungen zustande gekommen sind.

Das Projekt soll nach Abstimmung mit den Parlamentsparteien rund um Ostern anlaufen.

Dem Vernehmen nach ist man auf der Suche nach einer Persönlichkeit mit hoher Reputation, die einer Expertenkommission vorstehen soll. Diese soll dann unabhängig prüfen und möglichst zeitnah einen Bericht vorlegen. Die Regierung, so heißt es, will damit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vorbeugen.

Gesundheitsminister Rauch sieht die Menschen durch die Pandemie schwer belastet. Die hohe Inflation habe das noch verstärkt. Das alles gehe in Österreich, einem der reichsten Länder der Erde, an die Substanz der Demokratie. Deshalb "wird es drei Jahre nach Beginn der Pandemie Zeit für ein neues Miteinander", sagte Rauch.

Grundsätzlich positive Signale zur angestrebten Aufarbeitung kamen von SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher. Diese müsse aber "ernsthaft, seriös und objektiv geschehen". Als positive Beispiele nannte er die nach dem Wiener Terroranschlag eingesetzte Kommission um die Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes oder die von der ehemaligen OGH-Präsidentin Irmgard Griss geleitete Prüfung der Causa Hypo Alpe Adria.

Kickl will Neuwahlen

Keine Bereitschaft zur Kooperation signalisierte FP-Chef Herbert Kickl, der das Vorhaben einen "Verhöhnungsprozess" nannte. Kickl forderte stattdessen "ein öffentliches Schuldeingeständnis der Bundesregierung, ihrer rot-pinken Steigbügelhalter und des Bundespräsidenten" sowie sofortige Neuwahlen.

