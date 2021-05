Böhmermann kündigt "türkise Sondersendung" an

In seiner letzten Sendung vor der Sommerpause nimmt sich Jan Böhmermann - wieder einmal - die österreichische Politik vor. Via Twitter richtete er sich am Freitag an die Österreicher und kündigte eine "türkise Sondersendung" an. Zuvor hatte er mit einem brisanten Posting zu Gernot Blümel aufhorchen lassen. Wie berichtet, steht der VP-Finanzminister für die zögerliche Herausgabe "geheimer" Akten unter Druck. Böhmermann befeuerte die Rücktrittsrufe: "Noch hat Gernot Blümel Zeit zurückzutreten, ohne dass es aussieht, als wäre das @zdfmagazin Schuld daran."

Seit dem Ibiza-Video - Böhmermann hatte schon vor der Veröffentlichung davon gewusst - gibt es immer wieder Spekulationen, wonach der deutsche Satiriker Insider-Informationen zur österreichischen Politik habe. Diesen Ruf nutzt er offenbar gerne, um das rot-weiß-rote Publikum hellhörig zu machen. In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt: Nicht immer halten die Ankündigungen, was Böhmermann verspricht.

Der Teaser zur heutigen Sendung: