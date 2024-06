Begräbnis für Brigitte Bierlein am 14. Juni

Die Trauerfeierlichkeiten für Österreichs erste Bundeskanzlerin und erste Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, finden am 14. Juni statt, das teilte das Bundeskanzleramt gestern mit. Der Aufbahrung des Sargs im Stephansdom von sieben bis zehn Uhr folgt um elf Uhr ein Requiem, diesem wird Kardinal Christoph Schönborn vorstehen.

Reden sind von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, geplant.

Im späteren Verlauf des Tages wird Bierleins Leichnam am Zentralfriedhof zu Grabe getragen. Diese Feier leitet der Pfarrer von Ober St. Veit, Stefan Reuffurth, der Bierlein bis zuletzt geistlich begleitet hatte.

Bierlein, die am 3. Juni, kurz vor ihrem 75. Geburtstag verstorben ist, wird in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof beigesetzt.

