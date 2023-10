Apotheken sollen künftig länger offen halten dürfen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat seinen Entwurf für die Reform des Apothekengesetzes in Begutachtung geschickt. Ein zentraler Punkt darin: Ab Anfang 2024 können die österreichweit 1400 Apotheken länger offen halten, werktags zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr und samstags zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr. Die zulässige Gesamtöffnungszeit wird von 48 auf maximal 72 Stunden pro Woche angehoben.

Außerdem sollen Apotheken künftig einfache Gesundheitstests wie Blutdruck- oder Blutzuckermessungen, aber auch Analysen von Harnproben oder weiteren körpereigenen Stoffen durchführen. Und Apotheken sollen Medikationsanalysen für Patienten anbieten können, um mögliche Wechselwirkungen aufzuzeigen.

Mehr Filialen

Zudem können Apotheken künftig auch als Abgabestellen mit einem eingeschränkten Angebot und Öffnungszeiten betrieben werden, wenn es in ihrem Versorgungsgebiet Ortschaften ohne eigene Apotheke oder ärztliche Hausapotheke gibt. Die Zahl der möglichen Filialapotheken wird zudem von einer auf maximal drei erweitert.

Für Rauch ist die Erweiterung der Kompetenzen und der Öffnungszeiten "ein logischer Schritt und ein großer Gewinn für die wohnortnahe Versorgung, gerade am Land". Bereits in der Pandemie "haben wir gesehen, was die leisten: Die Apotheken haben in kürzester Zeit ein landesweites Netz für Testungen aufgebaut."

Gesundheitsminister Johannes Rauch lässt neues Apothekengesetz begutachten Bild: APA/Georg Hochmuth

Neos-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler lobte die Ausweitung der Kompetenzen für Apotheken. Was fehle, sei aber "das Impfen in der Apotheke", das sei eine langjährige Forderung ihrer Partei.

Kritik kam aus der Ärzteschaft. "Anstatt die wohnortnahe, ärztliche Versorgung tatsächlich zu stärken, soll also nun vieles an die Apotheken ausgelagert werden", sagte Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart. Die Ausweitung der Öffnungszeiten sei hingegen ein "Schritt in Richtung besserer Serviceleistungen".

"Lippenbekenntnis"

"Irritiert", dass man bei der Reform nicht eingebunden worden sei, gab sich Edgar Wutscher, der Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Für ihn ist Entlastung nur über den Ausbau des niedergelassenen Bereichs möglich, doch dafür gebe es "bis heute offenbar ein bloßes Lippenbekenntnis", sagte Wutscher. Und wie schon oft davor wurde ein Umdenken bei den ärztlichen Hausapotheken gefordert.

