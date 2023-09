Große Gesundheitsreform? "Wird nicht funktionieren"

Eine große Gesundheitsreform? Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hofft weiter, eine solche im Zuge des Finanzausgleichs zustande zu bringen, wie er am Sonntag in der ORF-Pressestunde betonte. Peter Lehner, Chef der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) und Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, zweifelt dagegen an der Machbarkeit einer solchen großen Reform – dies, obwohl er durchaus großen Reformbedarf sieht. "Wir werden uns nicht dagegen verwehren,