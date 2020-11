Anschlag: Fünf Experten prüfen Behördenpannen

Wie von Innenminister Karl Nehammer (VP) am Vortag angekündigt, hat der Ministerrat gestern per Umlaufbeschluss eine "unabhängige Untersuchungskommission" eingesetzt. Angeführt wird das fünfköpfige Gremium, das mögliche Missstände und Behördenfehler vor dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt prüfen soll, von der Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes.

Die stellvertretende Leiterin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie, die erst im Vorjahr von der Uni Bremen nach Wien zurückgekehrt ist, gilt als ausgewiesene Expertin, wenn es um die Prüfung der Rolle des Verfassungsschutzes BVT geht.

Zerbes hat sich unter dem Titel "Spitzeln, Spähen, Spionieren" bereits in Buchform mit geheimdienstlicher Arbeit und deren rechtlichen Grenzen auseinandergesetzt. Ebenfalls als Professor am Wiener Juridicum unterrichtet mit Franz Merli ein weiteres Kommissionsmitglied.

Münchner Ex-Polizeichef

Nominiert wurde auch ein internationaler Experte, der ehemalige Polizeipräsident von München, Hubertus Andrä. Die weiteren Mitglieder: Herbert Anderl, der von 2009 bis zu seinem Ruhestand Ende 2012 Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium war, sowie Werner Pleischl, der ehemalige Leiter der Generalprokuratur und des Weisungsrates im Justizministerium.

Nehammer betonte, dass die Zusammensetzung der Kommission keine politische, sondern eine rein fachliche sei. Diese werde nun die Vorgänge "genauestens prüfen und transparent aufklären". Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sprach von einer "exzellent besetzten" Kommission. Die Terrortat werde nun detailliert untersucht und aufgearbeitet. Die Erkenntnisse sollen in die Umsetzung des Anti-Terrorpaketes einfließen. Ebenso wie in die geplante Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Zerbes betonte, dass es der Kommission um "eine vorbehaltlose, von politischen Einstellungen unabhängige und möglichst genaue Aufklärung" gehe. Die Gruppe sei so zusammengestellt, dass jedes einzelne Mitglied diese Unabhängigkeit garantieren könne.

Das Gremium prüft nun den Umgang von Staatsschutz, Polizei, Justizbehörden und Strafvollzug mit dem Islamisten K.F. bis zu dessen Tod nach dem Anschlag am 2. November. In vier Wochen soll der erste Bericht vorliegen.

In der Opposition herrschte Skepsis vor. Mit Nehammer setze jener Minister das Gremium ein, dessen Verantwortung untersucht werden soll, sagte SP-Klubvize Jörg Leichtfried. Weil die Kommission "binnen vier Wochen" einen ersten Bericht vorlegen müsse, sprach Leichtfried von einem "Persilschein im Eilverfahren" für Nehammer. Für die FPÖ wird mit Anderl in der Kommission "ein Bock zum Gärtner gemacht".

Auch für Neos-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos kann eine Kommission, in der zwei klar der VP zuzuordnende Spitzenbeamte sitzen würden, "nicht unabhängig sein". Er verlangte, dass das Gremium selbstständig dem Parlament Berichte vorlegt.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at