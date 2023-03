Ärztekammer: Anzeige gegen Präsident Steinhart

Das berichtet die Rechercheplattform Dossier.at. Der Vorwurf: Mit Geld der Equip4Ordi GmbH (E4O) könnte der Kammerwahlkampf der VP-nahen "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte – Liste Steinhart" unterstützt worden sein.

Die Anzeige stammt von den Anwälten der E4O. Es geht um einen Marketingzuschuss von 240.000 Euro, der von E4O an eine Wiener IT-Firma überwiesen wurde. Mit dem Geld wurden Lizenzen für eine Arztpraxissoftware erworben, so die Anzeige. Diese könnten als Wahlkampfgeschenke an Ärzte verteilt worden sein. Steinhart weist das als "reine Erfindung" zurück.

