72 Prozent empfinden Stimmungsmache in Sozialen Medien als Bedrohung

Fake News und Stimmungsmache: Das wird auch von der oberösterreichischen Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen. Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungs-Instituts market geben 72 Prozent der Befragten an, Stimmungsmache und Konfliktverschärfung in Sozialen Medien als Bedrohung zu sehen. Eine mögliche Beeinflussung von Wahlen und Abstimmungen durch Fake News sehen ebenfalls 72 Prozent als konkrete Bedrohung. Ein Viertel der Befragten gibt an, schon einmal oder mehrmals auf „Fake News“ hereingefallen zu sein. Weitere 44 Prozent sind sich unsicher, ob das schon einmal der Fall war.

Ein Drittel der Befragten nimmt Fake News als Bedrohung in ihrem Alltag wahr, deutlich höher ist dieser Anteil unter 16- bis 29-Jährigen. In diesem Alterssegment sind es 53 Prozent.

Als Gegenmaßnahme zu Fake News setzen die Befragten „auf bekannte und vertrauensvolle Informationsquellen“, sagt market-Institutsvorstand David Pfarrhofer. „Vertrauensvolle Informationsquellen sind für die Befragten klassische Medien wie beispielsweise Tageszeitungen, aber auch der Freundeskreis.“ Auch der Vergleich von mehreren Informationsquellen wird als Strategie eingesetzt, um Fake News zu entlarven.

Landes-VP: "Wehrhafte Demokratie" gegen Fake News

Den Kampf gegen Fake News und Manipulation stellt Oberösterreichs VP anlässlich des Nationalfeiertags in den Fokus. Im Zuge ihrer „PoliTalks“ mit Pfarrhofer und JKU-Forscher Johannes Brandstetter, Experte im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI), hat sie dieses Thema diesen Vormittag besprochen. „Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie Demokratie in Zeiten von Fake News, manipulierten Videos und Bildern wehrhaft sein und bleiben kann“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Als Maßnahmen präsentierten Stelzer und VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger unter anderem

Schulterschluss gegen radikale Kräfte, die mit manipulierten Inhalten unsere Freiheit und Demokratie gefährden.

Konsequentes Vorgehen gegen Plattformen und Digital-Konzerne, die ungeprüft und ungehemmt die Verbreitung derartiger Inhalte zulassen. In diesem Zusammenhang verwies Stelzer auf jüngste Verfahren der EU-Kommission gegen TikTok und Meta

Bündelung und Evaluierung rechtlicher und technischer Möglichkeiten der Exekutive bei der Ermittlung in Sachen Fake News

Etablierung eines Fakten-Checker-Modells in Zusammenarbeit mit Medien und Wissenschaft

Stärkung des Verbunds aus Wissenschaft, Forschung, Politik und Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Fake News

Aber wohl am wichtigsten, sagte Stelzer, sei die Bewusstseinsbildung über die Gefahren von Fake News. Oberösterreich baue hier insbesondere im Bildungsbereich auf frühzeitige Aufklärung. "So haben wir etwa mit dem Programm ‚Werkstatt für Demokratie‘ oder auch mit dem ‚Aktionsplan gegen Extremismus‘ zielgerichtete Maßnahmen im Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien entwickelt“, sagte Stelzer

Er wies zudem auf das KI-Zertifizierungszentrum Trustifai hin, dass TÜV und das Competence Center Hagenberg im Sommer in Hagenberg eröffnet haben und das Unternehmen beim Einsatz von KI berät. Österreich sei damit "Vorreiter bei der KI-Zertifizierung". Hiegelsberger verwies auf das im September vorgestellte KI-Maßnahmenpaket des Bundes. Ein Punkt darin sind auch Vorbeugemaßnahmen gegen Deepfakes – das sind mittels KI manipulierte Videos, Bilder oder Audios.

Schiedsrichter muss "das Spiel verstehen"

Der KI-Experte Johannes Brandstetter, der sich auch schon Forscher in Amsterdam und bei Microsoft einen Namen gemacht hat und heuer an die JKU zurückgeholt werden konnte, hält es für Ausschlag gebend, dass Europa unabhängig von den Tech-Giganten in den USA eigene große KI-Systeme entwickelt bzw. Wissenschafter unterstützt, die solche KI-System bauen können. Nur dadurch könne man auf längere Sicht "Trainingsdaten, Trainingsmechanismus und Funktionsweise von KI kontrollieren", sagt der 33-jährige gebürtige Schärdinger. "Um es mit einer Analogie aus dem Sport darzustellen: Man kann nicht Schiedsrichter bei einem Spiel sein, das man nicht versteht“, sagt der 33-jährige gebürtige Schärdinger.

Zudem müsse man zweiter Ebene gegen Fake-News und gegen einen falschen Einsatz von KI-Systemen vorgehen. „Wie bei jeder neuen Technik hilft Aufklärung“, sagt auch Brandstetter. Darüber hinaus wäre es „erstrebenswert, wenn KI generierte Textausgaben gekennzeichnet und einfach erkennbar wären.“

