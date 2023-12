Vier weitere Österreicher aus Gaza evakuiert

Wie das Außenministerium am Abend der APA mitteilte, wurden die beiden Ehepaare dank der intensiven Bemühungen des Außenministeriums, des österreichischen Vertretungsbüros in Ramallah und der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv "erfolgreich über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert".

Nach dem Grenzübertritt seien sie von einem rot-weiß-roten Krisenteam der Österreichischen Botschaft in Kairo empfangen und in die ägyptische Hauptstadt gebracht worden. Laut Ministeriumsangaben befindet sich noch ein weiterer Österreicher in Gaza. Bei ihm handelt es sich um einen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger, der von der Terrororganisation Hamas verschleppt wurde und seither in ihrer Gewalt ist. An seiner Freilassung werde nach wie vor intensiv gearbeitet, wurde mitgeteilt.

Am Dienstag empfängt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der Aussendung zufolge eine Gruppe jener Österreicherinnen und Österreicher, die am 1. November aus Gaza evakuiert wurden.

Mehr zum Thema:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper