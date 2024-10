Verfassungsreferendum über EU-Beitritt Moldaus gültig

Wie das Zentrale Wahlbüro in Chisinau Sonntagabend mitteilte, gaben im Rahmen des Verfassungsreferendums bis 18.00 Uhr (17.00 Uhr MESZ) rund 42,44 Prozent der wahlberechtigten moldauischen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab - weit mehr als die nötigen 33,33 Prozent der Wähler.

Die Wahlbeteiligung bei der Präsidentenwahl lag nach Angaben des Wahlbüros bei mehr als 46 Prozent. Das ließ bei moldauischen Medien und Politbeobachtern die Hoffnung aufkommen, dass die als haushohe Favoritin des Präsidentenrennens geltende Amtsinhaberin Sandu den Wahlsieg womöglich bereits in der ersten Wahlrunde einfahren könnte.

In vielen europäischen Staaten, vor allem jedoch in Italien, Rumänien, Belgien und Großbritannien, kam es vor den von den moldauischen Behörden eingerichteten Wahllokalen infolge des großen Wählerzulaufs zu langen Warteschlangen, weswegen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest etwa die moldauische Botschaft bekannt gab, dass die Wahllokale vor Ort auch nach 21.00 Uhr bis zu zwei weitere Stunden geöffnet bleiben - diese Möglichkeit sei von der Wahlbehörde in Chisinau bereits im Voraus genehmigt worden.

