USA drohen Russland mit "massiven Konsequenzen"

Es ist ein weiterer Versuch, die Ukraine-Krise auf diplomatischem Wege beizulegen: US-Außenminister Antony Blinken startete gestern eine mehrtägige Vermittlungsmission, die ihn zuerst in die ukrainische Hauptstadt Kiew führte. Dort stärkte er der Führung demonstrativ den Rücken und drohte Moskau mit "massiven Konsequenzen".

US-Präsident Joe Biden habe ihm mit auf den Weg gegeben, die Entschlossenheit der USA in dem Konflikt zu untermauern, sagte Blinken nach seiner Ankunft in Kiew. Zugleich machte der Chefdiplomat Russland schwere Vorwürfe: "Moskau hat systematisch versucht, die demokratischen Institutionen der Ukraine zu schwächen und die Gesellschaft zu spalten", sagte Blinken nach einem Treffen mit Präsident Wolodimir Selenski und Außenminister Dmitro Kuleba.

"Es geht um mehr als die Ukraine", sagte Blinken weiter. Die Aggressionen Russlands stellten die grundlegenden Prinzipien infrage, auf denen das gesamte internationale System beruhe. Diese Prinzipien seien notwendig, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu zähle, dass eine Nation nicht einfach die Grenzen einer anderen mit Gewalt verändern dürfe.

In Berlin trifft Antony Blinken heute mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz zusammen. In die deutsche Hauptstadt kommen zudem die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens. Morgen spricht der US-Außenminister in Genf mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.